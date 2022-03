Festival dello Spazio di Busalla, al via un concorso per giovani laureati: in palio 1.500 euro - Genova 24

Genova. In occasione dell’edizione 2022 del Festival dello Spazio, è stato indetto un concorso a premi con la finalità di coinvolgere giovani impegnati negli studi universitari e nella ricerca che desiderano contestualizzare la loro attività professionale in un più ampio quadro interdisciplinare, attento ai fondamenti umanistici, economici e sociali delle scienze spaziali.

Il concorso, aperto a chiunque sia in possesso di una laurea e non abbia superato i 35 anni di età, consiste nella redazione di un elaborato da consegnare entro, e non oltre, il 15 maggio 2022, sul tema “Itinerari Spaziali: Aspetti scientifici, psicologici e culturali delle missioni umane nello Spazio extraterrestre“.

Il premio complessivo di 1.500 euro sarà suddiviso tra tre finalisti (1000 euro uno e 250 euro per i restanti due), i quali saranno invitati ad esporre il proprio elaborato durante il Festival dello Spazio 2022, a Busalla.

È possibile scaricare il bando e le linee guida direttamente da questa pagina. Oppure, per maggiori info, scrivere a concorso@festivaldellospazio.com

Questo concorso è progettato in collaborazione tra l’Associazione Festival dello Spazio (Afds) e la Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (Sisri), è patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dall’Università di Genova (Unige).