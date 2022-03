Festa del papà, Viale e Bordilli (Lega): "Non del genitore 2" - Genova 24

Genova. Nel giorno della festa del papà fli esponenti della Lega e assessori comunali genovesi Paola Bordilli e Giorgio Viale diramano una nota congiunta con la loro posizione sui temi della famiglia.

“La festa del papà di oggi è ancora più carica di significato, con la guerra in atto in Ucraina sono oramai milioni le famiglie separate dal conflitto private anche solo della possibilità di un messaggio, di poter sapere dove sono i loro cari”, si legge nella nota.

“Il dramma in atto deve far riflettere, per gli assessori leghisti Bordilli e Viale, sull’importanza di garantire gli affetti di tutti i genitori ad ogni bambino, Genova e la sua amministrazione vogliono continuare ad occuparsi di famiglia e genitorialità”, continuano gli esponenti del Carroccio.

“Non “Mammi” ma uomini che non voglio rinunciare al loro ruolo fondamentale nella crescita di ogni figlio.

Iniziative come quella di oggi, l’apertura di una Casa dei Papà, sono la strada giusta non solo per il riconoscimento formale del ruolo della figura paterna nella famiglia ma anche come concreto aiuto a chi si trova in un momentaneo stato di difficoltà: contenta che questa iniziativa parta da Genova e proprio dal nostro centro storico” dichiara Paola Bordilli, assessore al commercio, artigianato, grandi eventi e centro storico del comune di Genova.

“Impensabile lasciare solo un genitore in difficoltà” conclude Giorgio Viale, assessore al personale, sicurezza e pari opportunità del Comune di Genova “sapere che esistono spazi in città per evitare che un papà o una mamma debba dormire in auto o peggio è il migliore regalo per la festa di oggi”.