Fermati mentre uscivano da un portone di Corso Torino con ori e gioielli: in manette ladri trasfertisti - Genova 24

Genova. Sono stati fermati dai poliziotti della squadra mobile, mentre uscivano con ori e gioielli da un portone di un appartamento di corso Torino appena svaligiato.

I tre, di nazionalità georgiana, sono tutti “trasfertisti” provenienti dalla Campania. Gli investigatori della Sezione Reati contro il Patrimonio erano sulle loro tracce da tempo, perché sospettati di altri furti.

Mercoledì l’arresto in flagranza. Grazie ad alcuni documenti rinvenuti in mezzo agli oggetti rubati è stato possibile risalire al legittimo proprietario che, immediatamente arrivato a casa, ha trovato la l’appartamento a soqquadro ma è anche tornato immediatamente in possesso dei monili poco prima rubati.