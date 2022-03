Fegino, Lodi (Pd): "Subito un presidio della polizia locale all'accesso di Villa Sanguineti" - Genova 24

Genova. “Presenterò una mozione in Consiglio comunale per chiedere che venga immediatamente destinato un presidio della polizia locale o tutor d’area in via dei Molinussi all’accesso della scuola elementare e materna Villa Sanguineti”. Lo dichiara la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi a seguito di numerose segnalazioni di genitori preoccupati a Fegino.

“Da molti sopralluoghi effettuati, è evidente che parecchi veicoli non rispettino il divieto di circolazione istituito in orari scolastici in via dei Molinussi proprio a salvaguardia dei piccoli pedoni e dei loro genitori, in una zona molto pericolosa e poco a misura di bambino in cui è presente una rotonda spesso percorsa contromano da mezzi pesanti. Il Municipio Valpolcevera ha segnalato da tempo queste problematiche senza mai ricevere una soluzione efficace per questa situazione pericolosa.”

“Chiederò alla giunta di provvedere immediatamente – prosegue Lodi – per mettere in sicurezza i bambini. Quando le aree dove esistono le scuole sono così abbandonate dalle istituzioni comunali e sono presidiate solo da quelle municipali, significa che non si ha a cuore il futuro né delle bambine e dei bambini né quello dei luoghi che si frequentano”.

“Se non arriveranno risposte e impegni da parte dell’amministrazione – conclude Cristina Lodi – i cittadini sono pronti a far sentire la propria voce tramite presidi e raccolta firme, attraverso i comitati di zona”.