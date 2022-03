Farmacie comunali, il M5s: "Se non fosse stato per noi Bucci le avrebbe svendute ai privati" - Genova 24

Genova. “Ieri pomeriggio, in commissione Sviluppo economico, il centrodestra genovese ha avuto il coraggio di incensarsi sulle performance positive delle farmacie comunali. Che coraggio! Ricordiamo a Bucci che se fosse stato per la sua amministrazione, le farmacie comunali non esisterebbero più. Un anno dopo l’insediamento, infatti, la giunta voleva a tutti i costi non venderle, ma svenderle, avallando un iter palesemente volto a favorire uno o più privati che avrebbero infatti acquisito le otto farmacie comunali a un prezzo stracciato di 10 milioni di euro. Briciole rispetto al valore del pacchetto intero delle farmacie comunali, attività che erano peraltro in attivo e alcune erano anche state appena ristrutturate”. Così la consigliera comunale del M5S Maria Tini a margine della seduta di ieri convocata per un aggiornamento sulle farmacie genovesi.

“Ricordiamo bene le audizioni dei dipendenti, le varie commissioni, le interrogazioni e tutte le azioni messe in atto dal Movimento 5 Stelle Genova e dall’intera opposizione consiliare per fermare una decisione nefasta. Il tentativo di vendita, fortemente voluto dal sindaco, finì poi in Procura e la vendita non fu mai attuata”, ricorda il capogruppo comunale del M5S Luca Pirondini.

“Hanno fatto sorridere i voli pindarici della giunta, che si è ritrovata tra le mani un servizio eccellente che è risultato prioritario durante la pandemia – commentano a loro volta anche i pentastellati Stefano Giordano e Fabio Ceraudo -. Le farmacie comunali appartengono ai cittadini genovesi e svolgono un ruolo determinante nel presidio sanitario. Il rischio di vederle svendute ai privati è stato scongiurato grazie a un esposto in Procura del consigliere Santi e a tutte le forze di opposizione. Come M5S, tra raccolta firme, interrogazioni e atti, avevamo gettato le basi per il ritiro di quella che sarebbe stata una vergogna targata Bucci e centrodestra“.

“Ieri in commissione finalmente si è parlato di farmacie creando le basi per un futuro certo di queste aziende, ma soprattutto si è parlato dei lavoratori, che con le loro manifestazioni avevano protestato mettendoci la faccia nonostante le azioni vessatorie messe in atto nella maggioranza per porre il voto favorevole. Le parti sociali con i lavoratori in piazza e le nostre azioni condivise con la minoranza, hanno fatto sì che le farmacie comunali rimanessero tali anziché essere dare in pasto ai privati”, concludono i consiglieri del M5s.