"Facciamo tornare la ruota panoramica al Porto Antico", al via una petizione online - Genova 24

Genova. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto, dobbiamo raccogliere almeno 50mila firme per far sì che la ruota panoramica torni ad abbellire lo skyline della nostra città presso il Porto Antico di Genova”, con questa frase alcuni genovesi hanno lanciato una petizione online, su change.org, diretta al sindaco Bucci per raccogliere firme e ricollocare la giostra nella sua sede “storica”.

La ruota panoramica infatti, dopo cinque anni al Porto Antico, è stata smontata a ottobre scorso e reinstallata a novembre in viale Caviglia, presso i giardini Brignole. Dopo solo tre mesi, a febbraio, è stata di nuovo smontata per lasciare la città definitivamente.

Infatti come aveva dichiarato il titolare Danilo Parisi il trasloco a Brignole si era rivelato un insuccesso. In due mesi si era riusciti a raccogliere appena 200 euro al giorno, l’affluenza era molto bassa, molto probabilmente a dimostrazione del fatto che ai genovesi non fosse piaciuta la location scelta, viale Caviglia, tra la stazione ferroviaria di Brignole e piazza della Vittoria.