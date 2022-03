FaberWoman, l'8 marzo chiudono le iscrizioni per la prima edizione dell'iniziativa di Cna Genova - Genova 24

Genova. Chiuderanno martedì 8 marzo le iscrizioni a FaberWoman, il nuovo concorso di idee imprenditoriali al femminile ideato da Cna Genova in collaborazione con Rotary Club Genova San Giorgio e Camera di Commercio di Genova. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’impresa al femminile nella provincia di Genova, mettendo in palio le competenze professionali necessarie per la concretizzazione delle idee imprenditoriali ed un sostegno economico per l’avvio dell’attività. Il concorso, che ha ottenuto il patrocinio di Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Comune di Genova, è rivolto alle sole donne (in forma singola o associata) residenti in Italia che prevedano di aprire la loro attività nella provincia di Genova.

“Abbiamo pensato di scegliere la data simbolo dell’8 marzo per chiudere le iscrizioni alla prima edizione di FaberWoman – spiega il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero -. Con questa iniziativa vogliamo sostenere le donne che vogliono fare impresa, ma soprattutto diffondere una positiva cultura imprenditoriale al femminile”.

L’iscrizione a FaberWoman si può completare entro l’8 marzo online sul sito faberwoman.it. Dopo la valutazione della Giuria di esperti nominati da Cna Genova e Rotary Club Genova San Giorgio e la redazione del business plan per le tre concorrenti selezionate, verrà individuato il progetto vincitore.

Per i primi tre progetti imprenditoriali selezionati, sono previsti:

1° PREMIO: 5.000 euro + Iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Cna Genova + Percorso di mentoring

2° PREMIO: Iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Cna Genova + Percorso di mentoring

3° PREMIO: Iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Cna Genova.

Cna Impresa Donna e FaberWoman, inoltre, sono partner del progetto Wall of Dolls. In virtù di questa collaborazione entrambe parteciperanno all’evento con flash mob, musica, moda e arte in programma sabato 5 marzo alle 16:30 in piazza De Ferrari.