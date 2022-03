“Extra & ordinario: al servizio della città”, Aster si racconta in un convegno a palazzo Tursi - Genova 24

Genova. “Extra & ordinario: al servizio della città”, Aster si racconta ai genovesi e agli stakeholder in un convegno – che si svolgerà nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, questo giovedì 10 marzo dalle ore 9.30 alle 13 – e che mette a fuoco l’esperienza dell’azienda partecipata del Comune di Genova.

“Un’azienda che attraverso il costante problem solving – dicono gli organizzatori – affronta qualsiasi criticità che si presenti sul territorio, ampliando le proprie competenze e rafforzando la propria organizzazione, così come è accaduto durante le restrizioni dettate dal lungo periodo di pandemia”.

L’iniziativa è rivolta ai colleghi delle varie direzioni comunali, dei municipi, delle altre aziende partecipate e a rappresentanze di cittadini.

“La nostra mission – osserva il ceo, Antonello Guiducci – è quella di svolgere attività e servizi di riqualificazione integrata in ogni zona della Città, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, verde, impianti elettrici e tecnologici, rivi e spiagge, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, operando al massimo della qualità e nel minor tempo possibile, a prezzi comparabili con quelli di mercato”.

Parteciperanno ai lavori il sindaco di Genova Marco Bucci, che interverrà intorno alle 10, e l’assessore al Bilancio, lavori pubblici, manutenzioni e verde pubblico Pietro Piciocchi.

“Aster – conclude il presidente Francesco Massimo Tiscornia – negli ultimi anni sta cambiando profondamente per adeguarsi alle sempre più pressanti esigenze dei cittadini e del mercato. L’età media si è abbassata notevolmente per le molte assunzioni di personale giovane ed altamente qualificato. Aster è consapevole delle giuste aspettative dei genovesi per la manutenzione delle strade e del verde, due degli aspetti fondamentali per la qualità di vita di una città, su cui Aster incide quotidianamente risolvendo le problematiche delle strade e del verde urbano. L’obiettivo di Aster è migliorare la fruibilità del manto stradale e rendere la città sempre più green, in maniera sostenibile ed ecologica. Un’attenzione particolare viene riservata infine alle difficoltà di quest’ultimo periodo più legate ad atti di vandalismo e di imbrattamento dell’arredo urbano. Un riferimento potrebbe essere quello della città di Londra dotata di molti parchi fioriti che pur essendo molto utilizzati vengono tuttavia più protetti e rispettati. In questo contesto l’impegno di Aster per la prossima Euroflora sarà massimo per una manifestazione ai livelli più attrattivi di sempre, con un successo di pubblico maggiore che mai”.