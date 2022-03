Expo Dubai, anche Toti lascia un biglietto di solidarietà al padiglione Ucraina - Genova 24

Dubai. “La Liguria sta con l’Ucraina”. Questo il testo del biglietto di solidarietà e vicinanza che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, negli Emirati in occasione del Regional Day dedicato alla Liguria a Expo Dubai 2020, ha lasciato all’interno del padiglione Ucraina.

“In questo padiglione – spiega Toti – c’è la solidarietà di tutto il mondo. Chiunque sia passato di qui ha voluto lasciare un messaggio per il popolo ucraino, migliaia di biglietti scritti in ogni lingua, a cui si è aggiunto anche il nostro: la Liguria c’è, per l’Ucraina e per le famiglie in difficoltà”.

Sono centinaia i messaggi di vicinanza alla popolazione del Paese dell’Est colpito dalla Russia lasciati attraverso fogli e post all’interno della struttura temporaena.