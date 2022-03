Ex Mira Lanza, approvata in municipio mozione della Lega per creare una struttura sportiva coperta - Genova 24

Genova. “È necessario lavorare fin da subito per creare la struttura sportiva che dovrà essere un punto di riferimento per la città” commenta il consigliere Municipale Alessio Bevilacqua.

Ieri, infatti, è stata discussa durante il consiglio municipale della Val Polcevera, la mozione a firma LEGA con l’obiettivo di ” intraprendere un percorso di progettazione di una struttura sportiva innovativa, al chiuso e di grande capienza, all’interno dell’Area Ex Miralanza.

A presentarla il Capo Gruppo del partito in Municipio Alessio Bevilacqua, che è il proponente e primo firmatario, assieme alla Consigliera Luciana Macera.

“Considerato che nell’area Ex Miralanza sono in corso le procedure di abbattimento degli edifici dell’Ex parte industriale e che la grandezza dell’area può permettere la realizzazione di diverse strutture ad uso sociale, associativo e sportivo, promuoviamo con grande decisione l’idea che al proprio interno possa essere realizzata una struttura sportiva innovativa, al chiuso, di grande capienza, che possa ospitare le Associazioni sportive della vallata nonché manifestazioni sportive di grande rilievo per Genova”commenta Bevilacqua che continua dicendo: “L’idea nasce dalla presa visione delle strutture sportive presenti in vallata e in città. Vuole essere l’inizio di un percorso per creare nuovi plessi che possano consentire agli atleti e alle atlete di varie discipline sportive di disputare allenamenti e competizioni all’interno di queste realtà”.

Lo sport ha bisogno che le istituzioni si facciano carico di questa richiesta e che portino avanti e con forza un progetto che veda all’interno dell’Area Ex Miralanza la realizzazione di un impianto sportivo al chiuso, che possa ospitare le varie Associazioni della vallata nonché competizioni di prestigio di diverse discipline sportive” conclude il consigliere Alessio Bevilacqua