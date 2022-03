Ex Ilva, per Genova (e Novi) solo 72 milioni in due anni, la Fiom: “Investimenti insufficienti” - Genova 24

Genova. Fumata nera (piuttosto prevista)o oggi a Roma sulla vertenza ex Ilva.

Quattrocento milioni all’anno di investimenti per due anni, 800 milioni in tutto di cui su Genova e Novi ligure solo 72 milioni in due anni. Sono questi gli investimenti che Acciaierie d’Italia ha messo sul piatto questo pomeriggio a Roma nella sede di Confindustria nel corso dell’incontro preliminare con i sindacati per l’apertura della procedura di cassa integrazione straordinaria che riguarderà per un anno 3000 dipendenti in tutti gli stabilimenti di cui 250 a Genova.

L’obiettivo dell’azienda è passare dalle 4.4 milioni di tonnellate di acciaio del 2021, a 5,7 nel 2022 a 6 milioni nel 2023. Il tutto con tre altoforni accesi a Taranto, afo1, afo2 e afo4.

“La discussione di oggi è assolutamente insufficiente per quanto riguarda Genova – dice il segretario della Fiom genovese Stefano Bonazzi ò le linee guida presentate prevedono un rafforzamento della linea latta ma con queste cifre gli interventi non consentono un rafforzamento del sito genovese”. Nessun accordo possibile nella giornata di oggi quindi rispetto alla procedura di cassa integrazione.

La prossima settimana dovrebbe essere fissato un incontro con il ministero del Lavoro che oggi era assente. I sindacati lamentano inoltre che Acciaierie d’Italia non intenda rispettare l’accordo del 2018 che prevedeva la piena occupazione: “Sembra che azienda e governo abbiano fatto un nuovo accordo che noi ancora non conosciamo”.

I sindacati lamentano l’assenza al tavolo anche del ministero dello Sviluppo economico che dovrebbe occuparsi degli investimenti.