Ex Ilva, fumata nera a Roma: nessun accordo sulla cassa integrazione per tremila lavoratori - Genova 24

Genova. E’ finita con una fumata nera definitiva la seconda e ultima giornata del tavolo (in remoto) tra governo, sindacati e azienda sulla cassa integrazione straordinaria per 3 mila lavoratori di cui 2500 a Taranto e 250 a Genova. I ministri del lavoro e dello sviluppo economico, probabilmente consci della quasi impossibilità di arrivare a un accordo, non si sono nemmeno presentati.

Dopo il nulla di fatto di venerdì, oggi, nell’ultimo giorno utile per arrivare a un accordo (che comunque non è vincolante), le posizioni sono rimaste distanti. Se l’azienda e il governo erano disposti a ridurre il numero dei cassintegrati a 2750, l’integrazione del salario per loro si limitava alla maturazione della tredicesima durante il periodo di cigs, misura giudicata unanimemente insufficiente per Fiom, Fim, Uilm e Usb.

Non solo, il vero punto di rottura è stato – secondo fonti sindacali – il mancato reintegro dei 1800 lavoratori (di cui circa 200 a Genova) ora in Ilva in amministrazione straordinaria. Secondo il nuovo piano industriale questi lavoratori non sarebbero più riassorbiti in Acciaierie d’Italia, come era invece previsto dall’accordo del 2018 che i sindacati rivendicano come l’unico ancora valido perché votato dai lavoratori di tutti gli stabilimenti.

La cassa integrazione straordinaria partirà comunque da domani, per almeno un anno. I delegati presenti all’incontro hanno chiesto un incontro di tutte le rsu per decidere le azioni da intraprendere.