Ex Ilva, chiesta la cassa integrazione straordinaria in tutti gli stabilimenti: 250 i lavoratori coinvolti a Genova, previsti investimenti sul ciclo latta - Genova 24

Genova. Acciaierie d’Italia ha ufficialmente aperto la procedura di cassa integrazione straordinaria in tutti gli stabilimenti, da Taranto a Genova al resto del Nord Italia. La cassa integrazione riguarderà per un anno a partire dal 28 marzo 3 mila lavoratori su circa 10 mila dipendenti. I lavoratori dello stabilimento di Cornigliano coinvolti nella procedura sono 250 a quanto risulta dal prospetto inviato dall’azienda ai sindacati.

Per la prima volta dopo due anni di pandemia (e dopo l’ingresso dello Stato accanto a Mittal) l’azienda chiede quindi una cassa integrazione straordinaria, connessa quindi a una riorganizzazione e riassume a grandi linee il piano industriale che dovrà essere illustrato ai sindacati nell prossime settimane.

Se per Taranto viene previsto un nuovo forno elettrico e la rimessa in funzione dell’Afo 5. Per Genova nel prospetto si legge “efficientamento ed aumento della capacità produttiva degli impianti” e “potenziamento linea produzione della latta“.

I sindacati ora restano in attesa dell’incontro dove chiedono che vengano definiti in dettaglio gli investimenti: “Se vogliono aprire una procedura di Cigs – dice il segretario della Fiom genovese Stefano Bonazzi – questa deve essere la conseguenza di un investimento ampio sul ciclo della latta e qualsiasi discussione sugli ammortizzatori dovrà partire da numeri e certezze sugli investimenti e sull’incremento produttivo previsto per lo stabilimento genovese”.