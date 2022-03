Ex Ilva, ancora un incontro a vuoto al Mise e i sindacati ribadiscono: “Non firmeremo un accordo al buio” - Genova 24

Genova. La scadenza del 28 marzo si avvicina ma l’accordo sulla cassa integrazione per 3 mila lavoratori dell’ex Ilva è lontano. Ieri a Roma si è tenuto un incontro interlocutorio al Mise dove i sindacati hanno ribadito che non si può discutere di cassa integrazione straordinaria senza un confronto sul piano industriale in grado di chiarire le incertezze sugli investirne., sui volumi, sull’occupazione compresi i lavoratori in amministrazione straordinaria e sulle missioni produttive dei singoli stabilimenti (Taranto, Genova, Notti Ligure, Racconigi e la rete distributiva).

“Questo piano della discussione, a partire dai contenuti dell’accordo del settembre del 2018 – ha spiegato al termine dell’incontro Gianni Venturi, responsabile nazionale della siderurgia per la Fiom – deve intrecciare una fase di riorganizzazione preliminare e funzionale ad una riconfigurazione impiantistica e di progressiva decarbonizzazione dei processi produttivi, in particolare per quanto riguarda il sito di Taranto, che durerà almeno 10 anni. Per questo è indispensabile che qualsiasi confronto sugli ammortizzatori sociali mantenga in premessa alcuni punti fermi che abbiamo ribadito al tavolo con il Governo e l’Azienda: l’esclusione di qualsiasi previsione di esuberi strutturali; l’aumento della produzione a 6 milioni di tonnellate di acciaio con gli investirne. necessari e la relativa risalita occupazionale; un protocollo d’intesa per la gestione nei singoli siti con incontri periodici sul numero degli addetti in cassa integrazione, sui profili professionali e sulle rotazioni; la necessità di un’integrazione salariale al trattamento di cassa integrazione”.

Per il sindacato Usb il numero di lavatori per cui viene chiesta la cassa è troppo alto “Chiediamo un taglio drastico del numero delle unità lavorative da porre in cassa – spiega il sindacato in una nota – e di utilizzare strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, applicando nella cassa straordinaria il riconoscimento dei ratei, un’ integrazione al reddito e la rotazione integrale per tutti i lavoratori interessati. Tra le nostre richieste anche i lavori di pubblica utilità per i lavoratori di Genova attraverso l’Accordo di Programma già esistente e vigente dal 2005”.

Sullo sfondo, restano fra l’altro i 1700 lavoratori rimasti in Ilva in as: nell’accordo del 2018 questi lavoratori avrebbero dovuto rientrare in Mittal (oggi Acciaierie d’Italia) al completamento del piano. “Quell’accordo è l’unico valido” dicono in coro tutti i sindacati ma secondo alcune fonti un nuovo accordo interno tra Mittal e Invitalia lo avrebbe superato. Obbiettivo dell’azienda è comunque, nonostante le difficoltà quella di arrivare all’accordo sindacale anche perché il ministro del lavoro Andrea Orlando avrebbe fatto capire di non essere propenso a dare il via libera alla cigs senza un accordo.

Per questo, in attesa dei chiarimenti sul piano chiesti dai sindacati, per arrivare a un accordo potrebbe essere concessa una proroga. Intanto un ulteriore incontro a Roma con azienda e ministeri competenti dovrebbe essere convocato il 24 o 25 marzo.