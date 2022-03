Euroflora, ressa al roseto dei Parchi di Nervi: anticipata la chiusura al pubblico - Genova 24

Genova. A causa del sovraffollamento che si è verificato nei giorni scorsi nel Roseto dei Parchi di Nervi, gli organizzatori di Euroflora, di concerto con i competenti uffici del Comune, hanno deciso di anticipare la chiusura dell’area, prevista per il 4 aprile, già a partire da domani. L’area giochi resterà invece aperta fino al 4 aprile.

Per gli amanti dell’acquisto tradizionale è entrato in funzione in Calata Falcone Borsellino un tradizionale servizio di biglietteria. Gli orari di apertura sono da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Nelle prossime settimane è previsto un incremento degli orari di apertura.

Sempre da lunedì 4 aprile sul sito www.euroflora.genova.it potranno essere acquistati i biglietti a tariffa speciale per le scolaresche. Per le classi fino alla seconda della scuola primaria l’ingresso è gratuito per i bambini e a pagamento (23 Euro + 1,50 Euro prevendita) per l’insegnante accompagnatore. Dalla classe terza della primaria fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado il biglietto studenti costa 10 euro e per l’insegnante accompagnatore l’ingresso è gratuito. In entrambi i casi i gruppi devono essere di almeno 20 unità, esclusi gli insegnanti accompagnatori.