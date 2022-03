Emergenza Ucraina, sabato 5 marzo raccolta straordinaria al teatro Soc Di Certosa - Genova 24

Genova. Raccolta straordinaria di beni di prima necessità e generi alimentari non deperibili domani pomeriggio al Teatro soc di Certosa. L’appuntamento è dalle 17 alle 19.

L’appello agli abitanti di Certosa e dei quartieri limitrofi è quello a portare in particolare: pannolini, omogeneizzati, thé, caffé, tonno e carne in scatola, riso, biscotti, cioccolato, legumi in scatola ma anche shampoo e prodotti per l’igiene personale.

Niente coperte o vestiti usati, invece, a causa della difficoltà a sanificarli.

L’iniziativa è organizzata dalla SOC insieme a Divina Provvidenza Scuola Primaria Paritaria Scuola paritaria dell’infanzia S.Bartolomeo Apostolo Micronido Pratorotondo Don Renzo Ghiglione e gruppi Vincenziani.

I generi raccolti verranno poi portati al punto di raccolta aiuti istituito dal Comune di Genova.