Elezioni, la partita più "calda" è nel Centro Est: lo sfidante di Carratù verrà dal mondo Luzzati - Genova 24

Genova. Sarà probabilmente nel Municipio Centro Est la partita più calda delle prossime elezioni comunali a Genova. Se al momento tutti i sondaggi danno per scontata la riconferma di Marco Bucci a Palazzo Tursi, meno prevedibile è la partita nei quartieri dove il campo progressista parte numericamente in vantaggio con sei presidenti uscenti su nove. Non è così tuttavia in centro storico, a Carignano e in zona Oregina-Lagaccio, dove finora sono due le certezze: la ricandidatura del leghista Andrea Carratù, attualmente in carica, e il ruolo chiave dell’associazione Il Ce.Sto., che gestisce i giardini Luzzati e numerosi progetti nei vicoli e dal cui entourage sembra destinato a uscire il candidato avversario.

Nel 2017 Carratù l’aveva spuntata col 40,37% dei voti (la maggior parte provenienti in realtà dalla lista civica di Bucci) ma all’epoca il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle correvano divisi: sommando idealmente il 32,39% di Paola Flick Bellotti e il 14,78% di Antonella Davite, il centrodestra avrebbe perso anche questo municipio. Emblematico anche il risultato analitico delle regionali del 2020 che avevano visto Sansa prevalere in tutte le sezioni del centro storico, in buona parte di Castelletto e in quasi tutta Oregina, mentre il centrodestra di Toti aveva conquistato Carignano, San Vincenzo, Manin e tutto il quadrilatero. Una battaglia non solo di quartiere, visto che il Centro Est, con più di 90mila abitanti, è il municipio più popoloso di Genova e ne contiene il 14% degli abitanti.

Oggi i giallorossi si presentano in coalizione, ma il candidato non c’è ancora. Dopo la prima riunione interlocutoria di sabato scorso il prossimo passaggio al tavolo con tutte le forze sarà domani (giovedì) alle 18.00, nel tentativo di trovare una quadra almeno parziale.

Ai due nomi che avevamo anticipato la settimana scorsa se n’è aggiunto un terzo: quello di Simona Cosso, 52 anni insegnante per lunghi anni in forza alla scuola Garaventa, oggi al Firpo-Buonarroti, attiva proprio nell’ambito dei Luzzati. A proporla è stata Sinistra Italiana, che l’aveva già candidata alle regionali del 2020 nella lista di Linea Condivisa. I suoi sponsor premono soprattutto sulla leva delle quote di genere. Da quanto si racconta in ambienti Pd, le donne candidate presidenti dovrebbero essere almeno tre, ma non è escluso che alla fine si possa fare qualche passo ulteriore verso la parità.

Gli altri due nomi sono entrambi uomini, esterni al perimetro dei partiti ma in qualche modo collegati allo stesso ambiente. Il più gettonato al momento è quello di Emilio Robotti: 57 anni, già candidato alle regionali nella lista di Ferruccio Sansa e sponsorizzato da quest’ultimo oltre che dal veterano Luca Borzani, è il fondatore dell’associazione Avvocato di strada. Ampiamente conosciuto dalla sinistra genovese e dal terzo settore, la sua candidatura sarebbe una garanzia per assicurarsi i voti della vecchia guardia (ma ha collaborato anche con realtà come Genova che osa, partecipata soprattutto da giovani).

L’outsider, anche per ragioni anagrafiche, è Andrea Acquarone, 38 anni, economista e scrittore che attualmente vive tra Genova e Barcellona, anche lui entrato negli ultimi mesi nell’orbita de Il Ce.Sto. dopo l’esperienza dell’associazione Che l’inse! e attivo nella promozione della lingua e della cultura genovese. Alle ultime comunali si era candidato nella lista Ge9Si di Arcangelo Merella. Ed è proprio attraverso il mondo riformista (per ora rappresentato ufficialmente solo dal Psi di Oppedisano e Forcieri) che avrebbe più chance di giocarsi la partita. Dalla sua avrebbe soprattutto l’età, considerato che lo “svecchiamento” è uno dei dogmi che il Pd di Simone D’Angelo ha dichiarato di voler perseguire.

Non sembrano esserci dubbi invece sulla ridiscesa in campo di Andrea Carratù, commerciante e candidato pure alle ultime regionali nella lista della Lega. Il Carroccio, nell’ultimo evento elettorale con Bucci, lo ha presentato come candidato presidente del Municipio, anche se la firma ancora non c’è. Tra le “cose fatte” da giocarsi come carte in campagna elettorale rientrano soprattutto l’ex caserma Gavoglio, lo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno al Lagaccio e il piano Caruggi per la riqualificazione del centro storico. Ma la riconferma – e nel centrodestra ne sono consapevoli – sarà tutt’altro che una passeggiata.