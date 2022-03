Elezioni a Chiavari: incontro Toti-Giardini - Genova 24

Genova. Si sono incontrati oggi, a margine del consiglio regionale, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ed il candidato a sindaco di Chiavari per il centrodestra Giovanni Giardini.

Alla presenza dei coordinatori territoriali dei partiti del centrodestra Sandro Garibaldi per la Lega, Stefano Balleari per Fratelli d’Italia ed in collegamento telefonico Carlo Bagnasco per Forza Italia, Andrea Costa per Noi con l’Italia e per l’Udc Umberto Calcagno ed i consiglieri regionali eletti nel Tigullio: Claudio Muzio di Forza Italia, Domenico Cianci e Giovanni Boitano di Cambiamo si è concluso quello che è per Giovanni Giardini il giro di presentazione e di colloqui con i partiti che sosterranno la sua candidatura.

Per l’architetto Giardini è fondamentale che vi sia insieme alla sua lista civica un apporto sostanziale dei partiti, visto che è un suo punto fondamentale quello di riportare centrale la funzione della politica in un rapporto diretto con i cittadini che deve continuare a prendersi impegni chiari e precisi con gli elettori.

Il presidente Toti ha apprezzato la visione, la disponibilità e la volontà di Giovanni Giardini e nei prossimi giorni tutto il centrodestra si augura un suo definitivo nulla osta che darà il via ufficiale ad una campagna elettorale che riserverà molte sorprese.