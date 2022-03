Elettrificazione delle banchine, interrogazione della consigliera Lodi alla giunta - Genova 24

Genova. Perché l’elettrificazione delle banchine non è stata ancora realizzata da Autorità di Sistema in modo uniforme in tutto il porto e quali sono i tempi di realizzazione dell’elettrificazione delle banchine del Porto Antico da parte sempre di Autorità di Sistema? Lo ha chiesto questo pomeriggio la consigliera comunale del PD Cristina Lodi con un’interpellanza alla giunta.

“Da anni si attende l’attuazione del progetto dell’Autorità di Sistema Portuale di estendere l’elettrificazione delle banchine dalle Riparazioni Navali (già completato) e dal Porto di Prà (in fase di esecuzione) alle banchine destinate all’approdo delle navi da crociera e dei traghetti – ha dichiarato Lodi – . Dopo molti anni, il progetto di elettrificazione delle banchine del Terminal traghetti e del Terminal Crociere, ricevuta l’approvazione della Conferenza dei Servizi, è stato presentato alla popolazione presso la Città Metropolitana. Già prima del PNRR, 21 milioni di euro erano stati finanziati per l’elettrificazione dei terminal. In attesa che il Mediterraneo diventi area SECA (Area a controllo di emissione degli ossidi di zolfo), è necessario imporre l’uso di combustibili a basso tenore di zolfo già al di fuori del porto come recita l’ultima edizione del Genoa Blue Agreement estendendo l’accordo non solo alle navi da crociera ma anche a traghetti e navi merci”.

L’assessore Maresca ha dichiarato che ad aprile 2022 saranno affidati i lavori per elettrificare due banchine tra Sampierdarena e Dinegro. Ha inoltre concordato circa l’opportunità di estendere il Genoa Blue Agreement a tutte le navi (merci e passeggeri) afferenti la zona del porto, ma pare che l’amministrazione non abbia ancora identificato lo strumento giuridico più opportuno per realizzare tale estensione.

“Si tratta comunque di tempi tardivi per una città che crede nell’alleanza con il porto in un’ottica di sviluppo sostenibile nel rispetto della salute di tutti” ha concluso la consigliera Cristina Lodi.