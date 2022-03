Economia, biologia, sostenibilità: stanziati fino a 75.000€ per le startup del futuro - Genova 24

Il futuro sarà il tempo in cui i progetti sostenibili che studiamo oggi porteranno a qualcosa di grande.

Il presente, però, è il tempo giusto per concretizzarli.

In questo senso, le giovani startup che vogliono diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale nell’ambito della biologia e dell’economia diventano il punto di partenza per lo studio di un futuro più sostenibile e innovativo.

Per questo motivo è stato pubblicato un bando statale dedicato a loro.

Lo Stato ha deciso di erogare per ciascuna realtà imprenditoriale che saprà distinguersi per l’innovazione, il talento e i progetti, un contributo fino a 75.000€.

Le aree tematiche principali per la selezione delle startup dovranno riguardare la tecnologia, la digitalizzazione, la biologia, e soprattutto l’impiego dei materiali in maniera sostenibile e a basso impatto ambientale.

L’intero bando avrà un unico grande scopo: supportare queste realtà attraverso un percorso di empowerment, e coinvolgerle nello sviluppo di progetti d’impresa innovativi con impatti positivi sul territorio.

Se sei interessato e vuoi contribuire al cambiamento per il nostro futuro, contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure compila il form sul sito www.incentiviitalia.com per scoprire tutte le opportunità dedicate a te!