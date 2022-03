Genova. Come Genova24 ha già chiarito non saranno impiegati nella guerra in Ucraina, ma questi carriarmati, che hanno circa 30 anni di vita, risalgono all’epoca della guerra fredda, sono destinati a un deposito militare a Vercelli.

Solo dopo la denuncia del Calp tuttavia, i mezzi militari sono stati scoperti dai teloni che li avevano tenuti nascosti, anche da eventuali polemiche.