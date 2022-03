Eccidio di Cravasco, la commemorazione ufficiale a 77 anni dalla strage - Genova 24

Campomorone. Questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha partecipato, in rappresentanza della Regione, alla cerimonia commemorativa della strage avvenuta il 23 marzo 1945 a Cravasco dove 17 prigionieri politici furono fucilati per rappresaglia dopo la morte di 9 militari tedeschi in uno scontro a fuoco, avvenuto il giorno prima, con i partigiani della “Brigata Balilla”.

La cerimonia è iniziata alle ore 9.15 davanti alla chiesa di Cravasco, frazione del Comune di Campomorone: alla celebrazione della messa è seguita la deposizione delle corone e l’orazione commemorativa del sindaco di Genova e della Città metropolitana Marco Bucci.

“E’ doveroso da parte delle Istituzioni rendere omaggio – dichiara il vicepresidente Sanna – a quanti sacrificarono la propria giovane vita per gli ideali di pace, libertà e democrazia che hanno poi ispirato la nostra Costituzione Repubblicana. Sono onorato, con la mia presenza alla cerimonia di oggi, di contribuire a mantenere viva questa memoria che riveste un significato più alto per tutti i cittadini italiani, e liguri in particolare. La loro generosità e il loro coraggio restano un esempio per tutti noi”.