Due principi di incendio sventati dai vigili del fuoco in via Vezzani a Genova e a Leivi - Genova 24

Genova. Due principi di incendio, uno a Genova e uno a Leivi, sono stati sventati oggi pomeriggio dai vigili del fuoco: attorno alle 12 i pompieri di Chiavari sono intervenuti in una villetta in salita del Castello a Leivi per una canna fumaria che stava andando a fuoco. Coinvolta anche parte del tetto, ma per fortuna non ci sono stati danni a persone.

A lieto fine anche la chiamata di via Vezzani a Genova attorno alle 16:30.

Anche in questo caso l’incendio è stato domato prima che si sviluppasse in modo pericoloso dalla cucina di un’abitazione.