Due anni di Covid, bandiera a mezz'asta sul palazzo della Regione: in Liguria oltre 5 mila vittime - Genova 24

Genova. Bandiera a mezz’asta sul palazzo della Regione per la Giornata Nazionale in Memoria delle vittime del Covid.

“In Liguria più di 5 mila persone hanno perso la battaglia contro il virus. Nonni, padri, madri, figli che è doveroso ricordare non solo oggi, ma nello sforzo che dobbiamo fare ogni giorno per mettere definitivamente alla porta il Covid e avvicinare ancora di più la nostra sanità ai bisogni dei cittadini” scrive il presidente della Regione Giovanni Toti su facebook che ringrazia “le donne e gli uomini che in questi due anni, dentro e fuori dai nostri ospedali, si sono spesi, con coraggio, sacrifici e umanità, per vincere contro quel nemico invisibile che ci ha portato via tanto, troppo”.

5.167 il bilancio delle vittime, registrato nell’ultimo bollettino di ieri in Liguria.

“Nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale” ha affermato stamani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“In questa giornata simbolica – ha ricordato ancora Mattarella – che il Parlamento ha scelto di istituire abbiamo l’occasione per ricordare i tanti che non ci sono più e, insieme, l’apporto di quanti hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva, al funzionamento dei servizi essenziali. Scienziati e ricercatori, medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, donne e uomini della Protezione civile, militari e forze dell’ordine, volontari, hanno costituito un caposaldo su cui abbiamo potuto contare. A tutti loro va la nostra gratitudine”.

E proprio ieri alla vigilia di questa giornata simbolica, il Governo Draghi con un decreto ha tracciato la road map per l’uscita dall’emergenza: ecco le scadenze degli allentamenti delle restrizioni.