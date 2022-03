Draghi alla Camera sul caro bollette: "Serve risposta europea, prezzi alti più di 5 volte rispetto a un anno fa" - Genova 24

Italia. “Serve una gestione comune del mercato dell’energia”. È quanto il premier Mario Draghi sosterrà durante il consiglio Ue di domani e di venerdì. L’anticipazione nel corso delle comunicazioni alla Camera di questa mattina.

“Il consiglio Ue si confronterà sull’aumento dei prezzi dell’energia ancora molto alti rispetto al livelli storici, più di 5 volte rispetto a un anno fa – ha dichiarato Draghi – serve un approccio condiviso sugli stoccaggi per rafforzare il potere contrattuale verso i fornitori. La creazione di un tetto Ue al prezzo del gas è al centro di un confronto con la presidente della Commissione”.

Poi il premier ha ribadito: “Vogliamo spezzare il legame tra prezzo del gas ed elettricità, che è in parte prodotta da fonti alternative, il cui prezzo non ha nulla a che vedere con quello del gas”. Poi ha ricordato il pacchetto di misure varato dall’ultimo Cdm per famiglie e imprese. Si è detto “consapevole” della necessità di altri interventi e di una “risposta europea”.