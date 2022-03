Dopo 22 anni di vita Aster si dedica un convegno per raccontarsi alla città, Bucci: "Investiremo di più in manutenzioni" - Genova 24

Genova. “Ci sono tre cose che una persona dovrebbe fare durante la sua vita: piantare un albero, avere un figlio e scrivere un libro. Noi, intanto, piantiamo alberi“, il presidente di Aster Francesco Massimo Tiscornia cita Garcia Lorca in conclusione del convegno a palazzo Tursi sulle attività della azienda partecipata del Comune di Genova. Un’azienda che, però, non pianta solo alberi. Anzi. Il convegno, il primo in 22 anni di storia, è servito a fare il punto sugli impegni attuali e sulle sfide future.

Dalle asfaltature alle aiuole e parchi, dalle sistemazioni di piazze ai ripascimenti e pulizie degli alvei, fino a eventi eccezionali come Euroflora, Aster ha raccontato le proprie molteplici attività attraverso le relazioni dei responsabili dei vari settori, da quello del Verde (Giorgio Costa), a Strade & segnaletica (Luca Filograna), dalla Produzione asfalti (Alberto Frattaro) ai Rivi (Giacomina Andreola) fino agli Impianti (Sergio Manenti), alla Progettazione (Anna Utke) e alla Logistica (Bruno Franconeri).

L’evento “Extra & Ordinario, al servizio della città Aster si racconta”, nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, è stato aperto dal consigliere di Aster Giuliano Sighieri, seguito dagli interventi del ceo Antonello Guiducci e Mauro Grasso, direttore generale. Presente anche il sindaco Bucci che, fiducioso in un bis dopo quello che sarà l’esito delle comunali, ha affermato: “Nei prossimi cinque anni Genova avrà a disposizione 6 miliardi per i grandi progetti e questo ci permetterà di investire molto di più sulle manutenzioni, se oggi il Comune ha speso 75 per i grandi progetti e 25 per le manutenzioni, questo rapporto diventerà 50 e 50”.

Oltre al sindaco Bucci è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi: “Sono contento di questo convegno, un’iniziativa del cda di Aster che ho sostenuto, Aster è un’azienda interessante e che si è saputa ringiovanire, non solo ha mantenuto il turnover al 100% ma stanno assumendo anche 10 persone in più in questo ultimo anno che non è stato affatto semplice, la manutenzione della città per noi è strategica e abbiamo cercato di dotare l’azienda sempre di maggiori risorse sia dentro sia fuori il contratto di servizio, i cittadini devono sapere che stiamo facendo di tutto per migliorare in tal senso”.

“La nostra mission – osserva il ceo, Antonello Guiducci – è quella di svolgere attività e servizi di riqualificazione integrata in ogni zona della Città, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, verde, impianti elettrici e tecnologici, rivi e spiagge, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, operando al massimo della qualità e nel minor tempo possibile, a prezzi comparabili con quelli di mercato”.

Per quanto riguarda l’attività routinaria, annualmente Aster si occupa dell’asfaltatura di 180mila metri quadrati di strade e del rifacimento di 19mila metri quadri di marciapiedi. Nel 2020 sono stati tracciati 30 chilometri di piste ciclabili. Per quanto riguarda rivi e argini, si parla di 60 interventi all’anno, oltre al ripascimento delle spiagge. Aster si occupa anche, da agosto 2020, della manutenzione degli impianti elettrici in oltre 100 plessi scolastici, ma non solo.