Disturbi alimentari, il racconto di Elena: "Quando si è malati si smette di sognare" - Genova 24

Genova. Si tiene oggi la Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione e riconoscimento dei disturbi alimentari. Per l’occasione questa sera si illuminerà di lilla la fontana di piazza De Ferrari.

La testimonianza

“Mi chiamo Elena, ho 21 anni e da un anno soffro di anoressia nervosa. Già negli anni precedenti avevo riscontrato qualche comportamento disfunzionale che con il tempo era andato a scemare. Poi lo scorso anno, in seguito anche a problemi personali, il disturbo alimentare è tornato a farsi sentire ed è acuito molto” con queste parola Elena, studentessa genovese in Conservazione dei Beni Culturali, racconta la propria storia.

E continua: “Sono entrata nel tempo in un loop sempre più malato, fatto di restrizioni sul cibo, malessere generale e tanta ansia. Non ero felice né di me né di quello che mi circondava. Ero alla continua ricerca della perfezione e questo mi ossessionava, senza rendermi conto che la perfezione non esiste. Ho cominciato a perdere peso, ma non troppo. Per questo non mi sono mai sentita veramente malata, nonostante medici specialisti mi avessero diagnosticato il disturbo”.

Poi prosegue: “Quando non ti senti abbastanza malata, è strano sentirsi dire che invece lo sei. Ma d’altronde vivevo in un periodo in cui non mi sentivo abbastanza in niente. Mai abbastanza all’altezza di una situazione. Poi a luglio 2021 ho avuto la prima visita al centro disturbi alimentari di Genova. Da quel momento in poi ho avuto una specie di crisi e tracollo, perché comunque una parte di me rifiutava di farsi curare e di guarire. Non accettando la malattia quindi ho continuato a perdere peso, senza mai arrivare però ad un sottopeso grave, ma stavo comunque molto male”.

Infine Elena conclude: “Solo grazie alle cure e all’amore delle persone che mi sono state vicine la situazione è piano piano migliorata. Ma devo dire anche grazie ai miei sogni che sono riuscita a ritrovare, perché mi hanno dato la forza di andare avanti. Quando si è malati invece si smette di sognare. Successivamente sono anche tornata a credere in me. Ora non sono ancora uscita del tutto ma sono sulla buona strada. Se sono qua oggi a raccontare la mia storia significa che qualcosa di buono l’ho fatto”.

I dati

Sono 1.182 i percorsi di presa in carico attivati in Liguria nel 2021 per i pazienti con disturbi dell’alimentazione nei vari setting assistenziali (trattamento ambulatoriale, day hospital e ricovero ospedaliero), di cui: 127 in Asl 1, 314 in Asl 2, 394 in Asl 3, 65 in Asl 4, 160 in Asl 5, 27 all’UO Dietetica e Nutrizione clinica dell’Ospedale Policlinico San Martino e 95 all’Istituto G. Gaslini.

“I numeri sono da pelle d’oca – spiega Barbara Marini, direttore della struttura disturbi alimentari di Asl3 – dopo il Covid l’andamento è peggiorato molto con quasi un 30% in più di richieste di aiuto. Ci sono 9 primi accessi a settimana mentre prima erano 7 e nel 2021 abbiamo vuoto circa 350 nuovi casi e, in questo momento, abbiamo più di 400 cartelle aperte”.

E continua: “Le patologie più frequenti sono l’anoressia, che vuol dire restringere, la bulimia che alterna il restringere a grandi mangiate seguite dal provocarmi il vomito o fare attività fisica a livelli molto sostenuti, e il binge eating, o alimentazione incontrollata, con grandissime abbuffate senza metodi di compenso, che porta al sovrappeso”.

Poi conclude: “I segnali più frequenti sono il fatto che la propria figlia, o il proprio figlio, cambia, non c’è più voglia di vivere, di uscire, di condividere con gli amici, e poi cambiano le abitudini alimentari, prima mangiavano carboidrati, grassi e zuccheri senza guardare le calorie, mentre dopo aumenta l’attenzione, le ragazze mettono abiti larghi, non piace il proprio corpo, si guardano molto allo specchio. E poi dopo mangiato vanno in bagno, e questa è una cosa da osservare perché prima non lo facevano e adesso devono avere il bagno libero”.

“Oggi è una giornata importante perché stiamo parlando di un disturbo che per troppo tempo è stato trascurato e poco riconosciuto dal sistema sanitario nazionale. Il fatto che oggi vi sia una giornata dedicata alla sensibilizzazione dei disturbi alimentari e una legge regionale, dal 2019, che ha permesso la presa in carico di molti soggetti con questo tipo di disturbo credo sia un passo importante. Inoltre è in corso una discussione tra il sistema superiore di sanità, le regioni e il ministero della Salute per dedicare ulteriori fondi per studiare e trovare soluzione per questo disturbo” dice Giovanni Toti, presidente della Liguria e assessore alla sanità.

“Si tratta di un tema sanitario, di un tema sociale, ma anche di politiche giovanili e di scuola – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Ilaria Cavo – E in questo senso è opportuno soffermarsi sul piano regionale di prevenzione 2020-2025 di Alisa che prevede, con l’aiuto delle varie professionalità delle Asl e della rete sul territorio, un modulo scolastico, che le scuole secondarie di primo e secondo grado della Liguria possono adottare nella loro libertà, dedicato alla prevenzione dei disturbi alimentari”.

E prosegue: “Si tratta di un’esperienza importante che avviene nelle classi con moduli di circa dieci ore, un progetto che sta funzionando e che va incentivato. Si vanno a formare gli insegnanti e a parlare con studenti e studentesse con lo scopo di indagare modelli, stereotipi, atteggiamenti e credenze intorno al cibo, all’immagine corporea, ai modelli di bellezza. Si parla ai genitori con incontri all’inizio e alla fine del progetto e poi c’è un momento di condivisione finale nel mese di maggio con la possibilità data agli studenti stessi di diventare a loro volta formatori. E’ dunque che gli esperti parlino a docenti, genitori e ragazzi su una tematica che riguarda tutti”.

Gli interventi a livello regionale

In data 26 luglio 2019 è stata approvata la Legge regionale n. 16 “Disposizioni a favore del contrasto dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione e per la promozione e formazione del personale sanitario” che, tra le altre indicazioni, prevede all’art. 7 l’adozione di Linee di indirizzo per la presa in carico dei pazienti affetti da disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.

In data 20 febbraio 2020 è stata adottata la Deliberazione di Alisa n. 48 che, in ottemperanza alla Legge regionale n. 16/2019, approva le “Linee di indirizzo organizzative regionali per la presa in carico dei pazienti con disturbi dell’alimentazione”.

L’adozione di queste linee di indirizzo organizzative a livello regionale è stato un passaggio fondamentale per individuare criteri di accesso uniformi per la presa in carico dei pazienti con disturbi dell’alimentazione, modulati in base alla fascia di età del soggetto, a seconda della gravità del quadro clinico e dell’intensità assistenziale, conformi alle linee guida e raccomandazioni internazionali e nazionali presenti in letteratura, in un contesto in cui diverse specializzazioni, professioni e aree d’azione, sono implicate nella presa in carico attiva e globale della persona che presenta un disturbo dell’alimentazione.

E’ in corso da parte di Alisa la formalizzazione di un tavolo di consultazione in materia di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione composto dagli specialisti degli Enti facenti parte del Sistema sanitario regionale e da rappresentanti del mondo associativo.

Interventi a livello nazionale

Sono in corso incontri tra i referenti regionali, l’ISS e il Ministero della salute circa le modalità di applicazione alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che ha previsto all’articolo 1, comma 688, nelle more dell’aggiornamento dei LEA, l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), con dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023.