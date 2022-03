Discorso di Zelensky alla Camera senza dibattito. Crucioli: "Parlamento zittito"

Genova. Grande attesa per il discorso di Zelensky alla camera: domani mattina alle ore 11 il presidente dell’Ucraina si collegherà con la Camera dei Deputati di Montecitorio per parlare al Parlamento riunito in seduta comune della situazione nel suo paese e raccogliere (o per lo meno provarci) nuovo consenso per aiuti politici e militari da parte dell’Italia e dell’intera comunità internazionale.

Un discorso che arriva dopo un vero e proprio “tour a distanza” nelle sedi parlamentari di mezzo mondo: nei giorni scorsi il presidente ucraino ha parlato al parlamento europeo, al senato americano, alla Camera dei Comuni inglese, e poi davanti ai parlamentari tedeschi e israeliani, solo per citarne alcuni. In ultimo arriva a Roma, dove però l’accoglienza non sarà unanime.

Diversi infatti i parlamentari che abbandoneranno l’aula in segno di protesta prima del discorso di Zelensky, soprattutto a causa delle modalità con cui questo appuntamento è stato organizzato. “Il Parlamento è stato zittito da Draghi – commenta il senatore genovese Mattia Crucioli, oggi nel gruppo di Alternativa – è inaccettabile che non sia previsto un dibattito o una interlocuzione tra i parlamentari per prendere una risoluzione con voto rispetto a quello che il presidente Zelensky ci dirà. Parlerà solo il presidente del consiglio Draghi nella casa del Parlamento italiano, e solo lui potrà tirare le somme ed esprimere la posizione del paese senza nessun dibattito democratico”.

“In pratica il Parlamento sarà utilizzato solo come sfondo scenografico – continua Crucioli – e sarà impedita ogni presa di posizione, e di responsabilità, per le decisioni che saranno prese dal nostro paese. Noi siamo contro l’invio delle armi, che oltre ad essere contrario al nostro ordinamento, butta solamente benzina sul fuoco. E oltre alle questioni etiche, la nostra neutralità avrebbe evitato il rischio di una escalation militare e avrebbe permesso alla diplomazia, anche italiana, di fare la sua parte nel velocizzare le trattative per la pace”.

Crucioli domani non sarà il solo a mettere in atto questa protesta durante il discorso di Zelensky: diversi sono i deputati e le deputate, oltre che senatrici e senatori che non saranno presenti in aula durante il discorso di Zelensky prima e Draghi dopo. “Essere solidali – hanno scritto in una nota stampa i parlamentari di Alterntiva – nei confronti di uno stato sovrano che e’ stato aggredito con un’azione militare da tutti noi gia’ ampiamente condannata, non significa dover assecondare una propaganda mirata ad alzare il tiro su richieste incessanti di interventi bellici come la no fly zone o l’invio di truppe che comporterebbero per l’Italia e l’Europa l’ingresso ufficiale in un conflitto mondiale”.