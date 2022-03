Depositi chimici, richieste integrazioni su logistica e cono aereo. Il 21 aprile corteo e presidio in porto - Genova 24

Genova. Per l’eventuale via libera allo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena Genova dovrà aspettare ancora: da Roma, infatti, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici passa nuovamente la palla all’Autorità portuale per avere ulteriori chiarimenti necessari per determinare un definitivo parere vincolante.

Sul tavolo principalmente due questioni ancora da approfondire: la logistica a terra e la compatibilità con l’aeroporto Cristoforo Colombo poco distante. Secondo quanto emerso, infatti, l’organo ministeriale avrebbe richiesto analisi specifiche sull’impatto dei mezzi di trasporto che dai depositi dovranno poi smistare i prodotti chimici attraversando il nodo portuale e una parte della città. La richiesta sarebbe quella di capire meglio gli impatti di traffico e di sicurezza.

E poi la questione legata all’Enac, più volte rimandata e al centro di polemiche, talvolta anche aspre, tra i vari attori coinvolti, tra cui il sindaco Marco Bucci e il presidente dell’ente Luigi Di Palma. Da Roma la richiesta è chiara: qual è il parere definitivo sulla convivenza stretta tra un impianto a rischio di incidente rilevante e un hub portuale internazionale? Una domanda che deve avere una risposta. Ora tocca quindi a Palazzo San Giorgio trovare la risposta, e per farlo ha trenta giorni a disposizione

Nel frattempo non si fermano le iniziative contro il progetto: il 21 aprile è in programma un corteo popolare contro i depositi chimici, richiesto da comitati e cittadini e organizzato dal Municipio Centro Ovest sostenuto dalla maggioranza politica di M5s, Pd e Sinistra Italiana. La manifestazione partirà da piazza Barabino per arrivare al varco portuale di Lungomare Canepa, varco Etiopia, dove si aggiungeranno i portuali, “toccati” anche loro dalla vicenda, visto che il nuovo assetto portuale potrebbe spostare la movimentazione delle merci con ricadute occupazionali. “Nel frattempo stiamo predisponendo un ulteriore ricorso per motivi aggiuntivi da depositare al Tar insieme a quanto già depositato in precedenza – spiega il presidente del municipio Michele Colnaghi – visto che l’Autorità portuale ci ha fornito i dati oltre i termini. Andremo fino in fondo”