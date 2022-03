Depositi chimici e caso Grimaldi, Pd: “Bucci apprendista stregone gioca a gestire banchine” - Genova 24

Genova. “Bucci gioca a fare l’apprendista stregone e a gestire i beni demaniali, in base a quale normativa dice all’armatore Grimaldi che se vuole delle aree deve venire a chiedergliele?”. Duro l’attacco del capogruppo Pd in consiglio comunale, Alessandro Terrile, che in un’interrogazione a risposta rapida ha chiesto alla giunta chiarimenti sulle dichiarazioni del sindaco in merito alle mosse del gruppo Grimaldi.

Recentemente l’armatore ha infatti annunciato che sposterà da Genova a Savona alcune linee per Porto Torres, commerciali e passeggeri, dopo il no all’istanza di ampliamento sul terminal San Giorgio dove invece potrebbero essere trasferiti i depositi chimici di Superba e Carmagnani, oggi a Multedo.

“Avevamo timori che quella scelta avrebbe avuto ripercussioni negative per i traffici e quindi anche per il lavoro sulle banchine, a partire da quello della Compagnia Unica – spiega Terrile – ora ne abbiamo la certezza, ma ci chiediamo in base a quale normativa il sindaco gestisca la concessione e la destinazione delle aree demaniali portuali, che risultano tuttora regolate dalla legge 84/94 e affidate alla potestà concessoria dell’autorità portuale”.

Al Pd ha risposto non il diretto interessato, ovvero il sindaco, ma l’assessore allo Sviluppo portuale, Francesco Maresca che ha fatto riferimento alla normativa in materia: “La premessa – afferma – è che da parte della giunta c’è massimo rispetto da un lato per le competenze di tutti gli enti che decidono in materia portuale e dall’altro per gli imprenditori, noi siamo per la libera iniziativa privata ovviamente ma all’interno del quadro di ordinamento giuridico”.

Poi Maresca passa al contrattacco: “Il consigliere Terrile avrebbe ragione a sostenere che il sindaco non decide sul porto soprattutto se ci fosse ancora la legge 84 nel suo impianto originario, legge che però è stata modificata dal decreto 169 nel 2016, quella legge Del Rio che purtroppo ha inserito lacci e lacciuoli che non rendono libera e autonoma l’autorità portuale nel definire lo sviluppo portuale, il piano regolatore portuale deve essere stabilito d’intesa con i Comuni interessati così come il documento di pianificazione strategica portuale”.

“Vero – conclude Maresca – che le concessioni sono in linea di massima slegate dal piano regolatore portuale ma è vero che le concessioni riguardano quel disegno di sviluppo strategico che consente a tutti gli enti competenti, compreso il Comune, di attuare una politica portuale in sinergia. Abbiamo registrato lamentele da parte vostra sul fatto che non c’è un disegno politico strategico tra città e porto e poi quando un sindaco eletto democraticamente prova a dare una risposta all’imprenditore allora non va più bene, decidete se stare dalla parte dello sviluppo della città o di un unico operatore privato che farà probabilmente i suoi interessi e non quelli della comunità”.