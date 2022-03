Dentista genovese di 63 anni muore travolto da un mezzo meccanico nella zona di Sassello - Genova 24

Sassello. Un uomo di 63 anni, Mario Bardoneschi, è morto nel primo pomeriggio in un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire avvenuto nella frazione Veirera, tra Sassello e Piampaludo, nell’entroterra di Savona.

La vittima dell’incidente, per cause non accertate, è rimasta schiacciata da un trattore. Si tratta di un dentista di Cogoleto. Secondo le prime informazioni l’uomo stava seguendo alcuni lavori in corso nella sua seconda casa.

Sul posto oltre ai soccorsi e all’elicottero anche i carabinieri che hanno già avviato le indagini sull’accaduto, con il magistrato presente.

Ad accorgersi dell’incidente è stata la moglie dell’uomo che era in casa quando è successo il fatto. Ha visto del fumo provenire dall’esterno, ha chiamato il marito che non ha risposto e si è resa conto della tragedia.

Bardoneschi aveva da poco acquistato questa proprietà in ristrutturazione e stata facendo dei lavori. Egli con il trattore anche da poco acquistato, era salito su un terrapieno di terra molle con un dislivello notevole. La terra ha ceduto e il trattore ha travolto il dottore che è morto per schiacciamento del torace.