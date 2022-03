"Denazificazione in corso": la Z dell'esercito russo compare sulla sede di CasaPound - Genova 24

Genova. “Denazificazione in corso“. Queste le parole comparse questa mattina in un post della pagina facebook di Genova Antifascista come commento ad una foto che ritrae la comparsa della Z sulle saracinesche del circolo della formazione di estrema destra neofascista Casa Pound “La Risoluta” di via Montevideo.

Il riferimento è tutto al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, dove fin dalle prime ore dei combattimenti scattati lo scorso 24 febbraio in tutto il mondo si sono diffuse le foto dei mezzi militari russi marchiati con una gigantesca Z su fiancate, tetti e telonati.

Ma non solo: il messaggio di Genova Antifascista riprende anche parte del discorso pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin che, annunciando l’avvio delle operazioni militari in territorio ucraino, aveva spiegato che l’operazione era finalizzata anche a “denazificare l’Ucraina”, facendo riferimento alle tante formazioni paramilitari di estrema destra confluite nell’esercito regolare di Kiev successivamente alla rivolta di piazza Maidan del 2014.

Secondo gli osservatori internazionali le lettere scritte sui mezzi russi, oltre alla Z è comparsa anche la V in questi ultimi giorni, potrebbero essere state pensate per due motivi: la prima interpretazione è quella di una sorta di distintivo per distinguere i mezzi di due eserciti, quello russo e quello ucraino, che praticamente condividono quasi tutti i medesimi modelli di mezzi militari e equipaggiamenti. Forse anche per evitare speculazioni e fake news. Secondo altri osservatori distinguerebbero invece le varie ondate di battaglioni che Mosca sta impiegando nelle operazioni: la Z per le operazioni in direzione sud, tra Mariuopol e Crimea, la V per quelle in direzione della capitale.

Fatto sta che la Z dipinta sui carri armati e sui camion è diventata in poche ore uno dei simboli di questa guerra. E ora un po’ di questa guerra, con tutte le proporzioni del caso, la troviamo anche sulle strade di Genova.