Dello Strologo incontra Sala. Asse per potenziare i treni: "Subito i lavori per la Tortona Milano" - Genova 24

Genova. Il candidato sindaco di Genova Ariel Dello Strologo ha incontrato questa mattina a Palazzo Marino a Milano il sindaco Beppe Sala: “Nel corso di un incontro privato, in un’atmosfera affiatata e costruttiva, abbiamo delineato possibili scenari di collaborazione futura”.

“Uno dei percorsi di crescita e sviluppo per Genova passa necessariamente dal rafforzamento dei collegamenti con Milano e Torino, in un’ottica di sinergia – scrive Dello Strologono in una nota stampa – Mentre è in via di definizione, entro due anni, la linea ferroviaria ad Alta velocità del Terzo Valico, che farà guadagnare 15 minuti a chi si sposta tra Genova e Tortona, è la quadruplicazione della tratta Tortona – Milano che farà davvero la differenza ed è soprattutto lì che serve un intervento forte per garantire l’avvio delle procedure necessarie per l’esecuzione dei lavori”.

“Con Sala ci siamo trovati anche in totale sintonia sulla visione di una città moderna che non può e non deve prescindere dal suo impatto sull’ambiente, che va tutelato – prosegue la nota – Innovazione e ambiente sono due facce della stessa medaglia su cui vanno attuati progetti concreti e prioritari. L’incontro odierno è stato il primo di una serie: il nostro sguardo deve essere per Genova e per il territorio di cui fa parte, nell’ottica costruttiva di uno sviluppo condiviso.”

Questa sera alle ore 18.00, presso il Circolo CAP in via Albertazzi, Ariel Dello Strologo parteciperà all’incontro che chiude la seconda giornata del tour di “Avvicina”, l’iniziativa che il gruppo dei senatori del Partito Democratico ha organizzato a Genova, per un confronto con parti sociali, istituzioni, imprese del territorio, sulle opportunità offerte dalle risorse del PNRR e sulle sfide che derivano dalla congiuntura economica e sociale in corso.