Degrado e adolescenti fuori controllo, interrogazione a Tursi sul parco di Villa Rosa di Pegli - Genova 24

Genova. Oggi in occasione della seduta del Consiglio Comunale il Capogruppo di Italia Viva, Mauro Avvenente, ha presentato un’ interrogazione a risposta immediata, ex art. 54, afferente alle criticità relative al Parco Scolastico di Villa Rosa in Genova Pegli.

Molti cittadini hanno reiteratamente segnalato le problematiche: “Il parco di Villa Rosa contiene al suo interno la scuola Ada Negri composta da un plesso di scuole materna ed elementare, in considerazione che moltissimi bambini e genitori frequentano quell’area all’interno della quale si trovano anche giochi per i bimbi, un piccolo anfiteatro, un campo da calcetto e da basket, nonché un campetto da mini calcio”.

“Tali strutture dovrebbero essere prevalentemente utilizzate dai bimbi delle scuole e invece sono frequentate da bande di giovinastri adolescenti che si introducono a ogni ora del giorno e della notte per farne scempio, inoltre piuttosto spesso alcuni conduttori di cani lasciano liberi e fuori controllo i loro animali che distribuiscono le loro “mirabili” deiezioni nella aree frequentate dai bimbi delle scuole e dai loro genitori”, continua.

“La pulizia del parco, a detta dei molti frequentatori, lascia molto a desiderare e non esistono controlli sugli accessi e neppure in relazione alle deiezioni canine. Si interroga la civica amministrazione per sapere se si ritiene che possano esistere le condizioni per intervenire drasticamente nei confronti dei frequentatori abusivi delle strutture sportive ed in particolare nei confronti dei vandali che le devastano; si intende provvedere a sollecitare la Polizia Locale affinché provveda, anche attraverso la presenza di agenti in borghese, a sanzionare i soggetti che liberano i loro amici a quattro zampe e non ne raccolgono le deiezioni e si intende provvedere ad intensificare, migliorare e rendere più assidui gli interventi di pulitoria e gli interventi di manutenzione diffusa del verde”.

Ha risposto l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale ribadendo ogni necessario impegno ad intensificare i controlli del personale in borghese della Polizia Locale per controllare gli accessi abusivi, serali e notturni, all’interno del parco e, soprattutto, a vigilare per prevenire e scongiurare atti vandalici che, nel recente passato, hanno ridotto a mal partito gli impianti sportivi che dovrebbero essere utilizzati prevalentemente dai ragazzi della scuola.

Inoltre è in atto una azione capillare per contrastare, anche attraverso sanzioni ai soggetti conduttori di cani che non intendono adottare comportamenti civili provvedendo a rimuovere le deiezioni solide dei propri amici a 4 zampe.