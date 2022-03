Decreto Ucraina, tagli alle accise sulla benzina per 25 cent al litro e bollette a rate fino a 24 mesi - Genova 24

Roma. Tagli al prezzo del carburante per 25 centesimi al litro – è uno degli interventi più massicci in Europa – limitando momentaneamente le accise. E’ la misura più consistente del Decreto Ucraina approvato dal governo al termine della riunione del consiglio dei ministri.

L’esecutivo si è confrontato per circa un’ora sul decreto anti rincari e per approvare le misure taglia prezzi per aiutare famiglie e imprese, ha atteso che chiudessero le borse – come accade spesso per iniziative del genere – per evitare effetti sui mercati.

“Tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime e distribuiamo questo denaro alle imprese e famiglie che si trovano in grande difficoltà – ha detto Mario Draghi nella conferenza stampa per illustrare il decreto – a differenza i scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati da bilancio pubblico ma da aziende del comparto energetico“.

E quindi se nel pomeriggio era sembrato che il taglio al costo di benzina e diesel sarebbe stato limitato a 8,5 centesimi, il governo Draghi ha invece deciso di optare per una scure più decisa sulle accise. Quindi la riduzione sarà applicata, per ora, fino a fine aprile.

Il Governo ha adottato una misura ‘a tempo’ sulle accise perché “le fluttuazioni ora sono tali che impegnarsi troppo a lungo potrebbe diventare controproducente. Si va su periodi brevi e poi ci si organizza in tempo reale vedendo i contratti forward”, ha spiegato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, anch’egli presente in conferenza stampa.

Novità anche sul fronte dei buoni benzina. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito.

Bollette. Tra le altre misure comprese nel decreto l’allungamento della rateizzazione delle bollette di luce e gas di maggior giugno da 10 a 12 mesi, e fino a 24 per le imprese. Sace potrà rilasciare le proprie garanzie in favore di banche e istituti di credito entro un limite di impegni di 9 miliardi.

Gli aumenti in bolletta saranno sterilizzati per le famiglie che hanno un tetto Isee di 12mila euro annui e non 8mila, quindi una platea di oltre 5,2 milioni di nuclei in Italia. “Costoro pagheranno le bollette come in estate”, ha detto Draghi.

Ilva e Golden Power. “Miglioriamo lo strumento della golden power, rafforziamo i poteri di Arera e del Garante della sorveglianza dei prezzi per poter conoscere i dettagli dei contratti di forniture dei produttori, che è stato difficile poter esaminare e sapere l’entità per poter sanzionare fenomeni di speculazione”, ha sottolineato il premier. Il governo annuncia anche che nelle prossime settimane saranno presi “nuovi provvedimenti per migliorare la capacità di Ilva di produrre acciaio”.

Interventi anche a sostegno dell’autotrasporto – settore particolarmente penalizzato dall’incremento dei prodotti energetici – per mezzo di una riduzione dei pedaggi per aggiuntivi 20 milioni di euro per l’anno 2022.

Infine, per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale sarà riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro, un trattamento ordinario di integrazione salariale – cassa in deroga – fruibile fino al 31 dicembre 2022.

Ma il decreto Ucraina comprende anche una serie di misure relative all’accoglienza dei profughi. 60mila unità di finanziamento sono destinate all’assistenza di profughi che abbiano trovato autonoma sistemazione, altre 15mila per ulteriori forme di accoglienza diffusa da predisporre mediante i Comuni e gli enti del terzo settore. Altri contributi ancora riguardano l’assistenza sanitaria delle Regioni per 100mila rifugiati.

Ancora, sarà “consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.