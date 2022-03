Davide Craviotto primo di classe al "Motors Rally Show Pavia" - Genova 24

E’ iniziata nel migliore dei modi la collaborazione tra Davide Craviotto e la Scuderia dei Fiori. Al debutto con i nuovi colori del sodalizio di Arma di Taggia, infatti, il pilota genovese ha conquistato un ottimo successo di Classe R3 al “Motors Rally Show Pavia”, disputato sul circuito di Castelletto di Branduzzo, a cui ha preso parte in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio messagli a disposizione dalla Gima Autosport. Al primato di Classe, Davide Craviotto ha aggiunto anche la ventisettesima piazza assoluta finale ed il terzo posto di Gruppo RC4N.

“E’ stata una gara per me inedita ed un pò particolare – ha sottolineato Davide Craviotto – ma alla fine molto soddisfacente, sia per la prestazione che per il divertimento che la partecipazione ha comportato. Non è stato facile per noi adattarsi immediatamente a questo tipo di rally, con l’attenzione ai giri da contare e, soprattutto, agli avversari che incontravi in pista, oltre che a quelli da superare: ne abbiamo raggiunti alcuni, li abbiamo passati con attenzione, con un occhio anche alle nostre spalle e un altro a non fare andare in crisi le gomme. Nel complesso, una bella esperienza, vissuta bene anche grazie all’ottima Clio fornitaci, con estrema professionalità, dalla Gima Autosport”.

nella foto (di Gabriele Lavagnini):

Davide Craviotto in gara a Castelletto di Branduzzo