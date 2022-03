Dall'Ucraina a Genova, incinta di tre mesi teme di perdere il bambino: "Troppa paura" - Genova 24

Genova. Elina, estetista di 34 anni, incinta di tre mesi, è scappata dalla guerra in Ucraina e arrivata a Genova da poche ore, in compagnia del figlio di 6 anni. Il marito invece è rimasto a Černivci, città vicino al confine con la Moldavia e la Romania, per prestare aiuto e assistenza a coloro che ne hanno bisogno.

Elina è seduta e aspetta il proprio turno nella sala d’attesa sotto la chiesa di Santo Stefano, per registrare i propri dati insieme a molti altri profughi ucraini. Ha lo sguardo fisso nel vuoto, presente con il corpo ma con la testa altrove. Il figlio, seduto accanto, le stringe forte la mano e si guarda intorno spaesato.

Elina pensa al marito che prima che lei partisse le ha detto preoccuparsi solo di mettere in salvo se stessa e i figli, quello di sei anni, e l’altro concepito da sole 14 settimane. Ma non c’è nulla che possa tranquillizzare Elina, che teme che tutta questa paura e preoccupazione possa compromettere la gravidanza e farle rischiare di perdere il bambino che deve nascere.

“Questa notte a Genova sono arrivate, a bordo di un bus, 45 profughi ucraini. 19 bambini e 22 adulti, organizzati per essere ospitati a casa di parenti o amici”, spiega padre Tarasenko, pastore della comunità ucraina di Genova.

E continua: “Dopo essere scesi a Genova sono arrivati qui, nella chiesa di Santo Stefano, per registrare i propri dati e segnalare così la propria presenza alla Caritas diocesana. Dopodiché andranno a Villa Bombrini, per effettuare il tampone e verificare il green pass”.

Chiesa Santo Stefano, punto di prima accoglienza profughi ucraini

Intanto sul piazzale della chiesa di Santo Stefano, la protezione civile, questa mattina ha allestito un tendone, in cui già dalle prossime ore verrà attivato il servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso.

Nel frattempo continua la raccolta di aiuti e beni di prima necessità nella parrocchia di Santo Stefano in collaborazione tra Comune, protezione civile, Caritas e comunità ucraina.

“Raccogliamo principalmente cibo in scatola, meno i vestiti perché non sono così necessari. Abbiamo al momento tantissimi prodotti, i genovesi sono stati molto generosi. Appena possibile organizziamo la partenza di un altro camion diretto in Ucraina”, conclude padre Tarasenko.