Dal ricordo di Gambolato all'industria genovese, cinque nuovi incontri per la rassegna Pci 100° - Genova 24

Genova. Una settimana ricca di eventi nell’ambito della rassegna “Pci 100° nel segno del lavoro” organizzata dalla Fondazione Diesse in collaborazione con il Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo. Una serie di approfondimenti culturali e storici che non si limitano alla mera celebrazione dell’anniversario del centenario dalla fondazione del Partito comunista in Italia.

Si comincia martedì 22 marzo alle 14:30 nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi con un ricordo di Pietro Gambolato nel secondo anniversario dalla scomparsa. Operaio, dirigente di partito, amministratore, parlamentare e difensore civico, Gambolato dedicò la sua vita ai genovesi. Lo ricordano amici, compagni e avversari politici.

Ricchissimo l’elenco dei presenti: Camillo Bassi, Ubaldo Benvenuti, Maria Pia Bozzo, Silvano Bozzo, Claudio Burlando, Maria Cadeddu, Roberto Cassinelli, Anna Maria Coluccia, Gianni Crivello, Simone D’Angelo, Paolo De Totero, Giovanni Donnini, Marco Doria, Simone Farello, Silvio Ferrari, Giovanni Lunardon, Franco Manzitti,

Mario Margini, Graziano Mazzarello, Romano Merlo, Claudio Montaldo, Luigino Montarsolo, Fabio Morchio, Giuseppe Pericu, Roberta Pinotti, Bruno Pivizzini, Maria Paola Profumo, Alessandro Repetto, Giacomo Ronzitti, Roberto Speciale, Alessandro Terrile, Paolo Tizzoni, Mario Tullo, Wanda Valli, Marta Vincenzi.

Mercoledì 23 marzo all’Arci Tinacci di Sestri Ponente (via Vigna 61r) alle 17 viene ripercorsa la stagione del grande sviluppo industriale e operaio della città, delle occupazioni, focalizzandosi sull’intensa attività del Pci tra i lavoratori, senza dimenticare gli anni della crisi, la deindustrializzazione, le aree dismesse, la difficile riconversione, la battaglia per la convivenza tra fabbrica e territorio a Cornigliano e le nuove imprese tecnologiche. “La crescita e le trasformazioni industriali a Genova negli anni del Pci” comincia con una relazione di Marco Doria, già sindaco di Genova e professore ordinario di Storia economica al dipartimento di Economia dell’Università di Genova.



Intervengono: Sergio Migliorini, già segretario generale Cisl Liguria, attuale segretario generale Fnp Cisl Liguria, Roberto Speciale, già parlamentare europeo, Stefano Zara, manager industriale di lungo corso, già presidente di Assindustria Genova.

Giovedì 24 marzo il Circolo Rinascita di Voltri (via Cialdini, 15r) ospita Le svolte di una volta – La città e i governi di sinistra. Inizio alle 17.

Vengono ripercorse le scelte, la programmazione, le emergenze, lo sviluppo dei servizi sociali e la politica urbanistica delle forze di sinistra al governo di Genova. Ne discutono Bruno Giontoni, architetto e autore di studi sulla formazione della città moderna e contemporanea, con riguardo particolare alla realtà genovese. Claudio Burlando, già sindaco di Genova e presidente della Regione Liguria, Claudio Montaldo, già vicesindaco di Genova e presidente del comitato di indirizzo della Fondazione Diesse.

La presentazione del libro di Simone Oggionni “Lucio Magri non post-comunista, ma neo-comunista” (edizioni Efesto) è protagonista venerdì 25 marzo alle 21 al circolo sportivo Mariscotti di via Cocito, 3. Con l’autore ne parlano Claudio Montaldo (Fondazione Diesse), Giacomo Casarino, già docente di Metodologia della ricerca storica e Storia moderna all’Università degli Studi di Genova e Pietro Folena, già deputato e presidente della commissione Cultura della Camera, autore di diversi saggi, sulle vicende della sinistra italiana.

Come le donne hanno cambiato la politica del Pci sui diritti è il titolo della conferenza di sabato 26 marzo alle 15 alla Fratellanza di Pontedecimo (via Isocorte, 13). Il lungo percorso del rapporto tra il Partito Comunista Italiano e le battaglie di emancipazione e liberazione delle donne è un viaggio che passa per la Costituente per andare alle lotte per divorzio, aborto, stato di famiglia. Intervengono Sandra Bartolozzi e Teresa Bruneri (dirigenti Udi – Unione donne in Italia), Grazia Labate, già parlamentare e sottosegretaria alla Sanità e Silvia Neonato, giornalista, tutte protagoniste di quella stagione.

La manifestazione andrà avanti sino al 13 aprile e ha il patrocinio di: Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio Scolastico Regionale, Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo, Palazzo Ducale.

E il contributo di: Fincantieri, Boero, Coop Liguria, Novi, Genova Industrie Navali, Giglio Bagnara.