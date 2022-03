Dai rifiuti al biometano, nel 2021 l'impianto di Scarpino ha prodotto gas per 2.400 famiglie - Genova 24

Genova. Il 2021 si conclude con bilancio particolarmente positivo dal punto di vista della sostenibilità ambientale del polo impiantistico di Scarpino grazie alla produzione di biometano ottenuto dagli spazi dell’ex discarica e l’impianto di captazione del biogas Asja.

Un risultato green che si conferma e si consolida grazie alla produzione di oltre 3,5 milioni di metri cubi di biometano distribuito nella rete di trasporto Snam che in termini di indicatori di sostenibilità si traduce in rifornimento per 2.400 famiglie ed un conseguente risparmio equivalente di 2.870 tonnellate di petrolio.

“Grazie l’ammodernamento dall’impianto, costruito e gestito da Asja su nostra concessione, e realizzato nell’estate del 2021 – dichiara Pietro Pongiglione, presidente Amiu Genova – sempre di più Scarpino afferma e conferma la sua vocazione di polo impiantistico con una sempre più marcata sostenibilità”.

E l’impianto a regime potrà raccogliere e distribuire fino a 5,5 milioni di metri cubi di biometano l’anno, quantità che può coprire il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio.

“Se a Genova vogliamo dare spazio alle migliori pratiche di sostenibilità ambientali che non passano solo attraverso il riciclo, al riuso e all’educazione ambientale, lo possiamo fare grazie al confronto con altre città europee – sottolinea Matteo Campora, assessore all’Ambiente e alla transizione ecologica –. Amiu, sostenuta dall’amministrazione, ha studiato e a realizzato progetti in tal senso grazie ad un percorso pluriennale. E se nel mondo dell’economia circolare la discarica non esiste, perché il rifiuto non esiste, dobbiamo comprendere la grande evoluzione e la trasformazione di monte Scarpino in un polo impiantistico sempre più attento agli impatti che la cura e la gestione dell’ambiente ci presenta e ci impone”.