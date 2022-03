Da studentesse universitarie a profughe nel giro di una notte, "Fuggire dall'Ucraina ci ha spezzato il cuore, l'Europa non ci lasci soli" - Genova 24

Genova. Immaginate di avere 24, 27, 30 anni. La settimana prima vi siete date appuntamento per una serata da trascorrere insieme il weekend successivo, tra un esame universitario e l’altro, sulle vostre chat whatsapp le foto dei tramonti freddi e quelle del vostro cane. Da un momento all’altro, alle 4 del mattino di un giovedì come tanti, la vostra vita viene sconvolta. Dalle sirene e da altri tipi di messaggi.

“I nostri amici a Kiev ci hanno scritto dicendo che la Russia aveva iniziato i bombardamenti, fino a quel momento non pensavamo che sarebbe successo, ci illudevamo che non si sarebbe arrivati a tanto, anche se qualunque persona con un minimo di capacità di analisi o che non fosse malata di mente poteva aspettarsi che prima o poi Putin avrebbe superato quel limite invalicabile, la guerra a casa nostra c’è da otto anni”.

A parlare sono Alina, Anastasia, Olga. Sono studentesse dell’Università di Leopoli, città ucraina non distante dal confine con la Polonia, ma arrivano da altre regioni, dal Donbass, dalla Crimea, dove sono rimasti i loro genitori, i loro fratelli, le persone a loro più care. A Genova sono arrivate pochi giorni fa, con i loro cagnolini al seguito, grazie a un’azione svolta dall’associazione non governativa Music For Peace. I volontari si sono occupati di mantenere i contatti, di trovare la soluzione più sicura per far superare il confine alle tre giovani e di trovare loro ospitalità a Genova.

“Il prossimo passo – spiega Valentina Gallo, una delle responsabili dell’associazione – è fornire ad Alina, Anastasia e Olga un supporto psicologico, perché sono distrutte, hanno paura del futuro, sono devastate dal precipitare improvviso degli eventi, soffrono di sensi di colpa per il fatto di avere scelto di uscire dal Paese”.

Ma nonostante la fragilità della loro condizione, nonostante la voce rotta dall’emozione e i respiri profondi presi tra una frase e l’altra, le tre giovani hanno un’urgenza che non è quella di parlare di sé stesse. “Sinceramente mi sento un po’ in imbarazzo in questa situazione a limitarmi a parlare di me”, dice Anastasia.

Tutte e tre, in un accorato messaggio alla cittadinanza e ai media locali, e idealmente più in là, ai governi europei, tengono a sottolineare come ci sia bisogno di maggiori aiuti, della creazione di rapidi corridoi umanitari, della chiusura degli spazi aerei e del riconoscimento dell’ingresso dell’Ucraina nell’Ue.

“Noi tre siamo russofone, ossia il russo è la nostra prima lingua, veniamo da quelle regioni per cui Putin ha detto che ha deciso di far partire l’azione militare che sta portando avanti, dicendo che le persone come noi sono state discriminate ma non è così, e noi siamo la prova vivente di questo, la Russia sta cercando in ogni modo, con la propaganda di giustificare quello che è il peggiore crimine contro l’umanità perpetrato in Europa dalla seconda guerra mondiale”, afferma Olga, la più dura e la più adulta delle tre ragazze, ma anche quella con gli occhi più segnati dalle notti insonni. I suoi genitori vivono in una cittadina dove la notte scorsa è stato distrutto un ospedale.

“Noi abbiamo sempre avuto contatti con la Russia, alcune di noi hanno vissuto lì a lungo, abbiamo amici russi che non sono d’accordo con quello che sta facendo Putin – riflette Anastasia, il maglione giallo come quello della bandiera del suo Paese – ma non possono dissentire, non possono neppure pronunciare la parola guerra relativamente a quello che sta succedendo in Ucraina, se venissero scoperti a dire o fare cose a nostro favore rischierebbero fino a 15 anni di carcere“.

“I nostri cuori sono spezzati, siamo state costrette a lasciare il Paese dove vorremmo vivere – afferma Alina, la più giovane – dove sono rimaste le persone che amiamo, mio fratello e la moglie stanno vivendo da giorni in un tunnel della metropolitana di Kiev, ma quello che si sta distruggendo in Ucraina non sono solo vite umane, case, ospedali, scuole, si sta distruggendo un intero patrimonio culturale. Per questo prendere la decisione di venire qui non è stato semplice ma ora dobbiamo fare il possibile per fare arrivare a tutti un messaggio di verità”.

Intanto anche Music For Peace vuole continuare a fare la propria parte nell’ambito di questo conflitto. “Anche se al momento non è semplice per chi opera con le nostre modalità – dice Valentina Gallo – la nostra associazione si occupa di raccogliere, confezionare e distribuire autonomamente generi di prima necessità direttamente alle persone, e in questo momento non è possibile farlo verso l’Ucraina, che non è raggiungibile neppure dalla Croce Rossa o dall’Unhcr”.

Mfp ha dato comunque la propria disponibilità al Viminale. Giovedì prossimo, quando il presidente dell’associazione, Stefano Rebora, tornerà da Khartum, in Sudan, dove era appunto in missione per distribuire cibo e medicinali alla popolazione, si capirà quali saranno le mosse possibili, magari un intervento sul confine tra Ucraina e Polonia.

Valentina Gallo ricorda anche che Music for peace ripudia, come da articolo 11 della Costituzione, tutte le guerre: “Siamo indignati per questa e per tutte le guerre che esistono nel mondo, dal Sud Sudan all’Afghanistan, dal Messico alla Siria alla Palestina – afferma – ma ricordiamo che questa fa più paura perché più vicina, ma non esistono profughi di serie a e di serie b“.