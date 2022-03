Da piazzale Kennedy all'ex palazzina Q8 alla Foce, prosegue la raccolta di aiuti per l'Ucraina - Genova 24

Genova. L’hub – centro di raccolta di beni di prima necessità destinati all’Ucraina, promosso dal Comune di Genova, in collaborazione con la protezione civile – dopo qualche giorno (a partire da mercoledì 2 marzo) in piazzale Kennedy, si è spostato oggi presso la palazzina “ex Q8”, sempre in zona Foce, per esigenze organizzative.

I volontari della protezione civile proseguono quindi la loro attività di raccolta di materiale, principalmente cibi in scatola e medicinali, consegnati dai genovesi, che arrivano numerosi a bordo di auto e motorini.

guarda tutte le foto 8



Aiuti Ucraina, hub della Protezione civile presso ex palazzina Q8 alla Foce

Presso la palazzina “ex Q8” si provvede esclusivamente a raccogliere, smistare e impacchettare il materiale che verrà poi trasportato a Bolzaneto, in un centro di stoccaggio, in attesa di essere caricata a bordo dei tir diretti verso il confine ucraino. Le attività proseguiranno anche nei giorni successivi, al momento non è previsto una data di fine raccolta.

Nel frattempo, in piazzale Kennedy, i volontari della Croce rossa, coordinati dalla Caritas diocesana e dalla comunità ucraina genovese, stanno provvedendo a caricare un tir – la cui partenza è in programma in giornata – con tutto il materiale raccolto in questi giorni dalle parrocchie genovesi.