Da Genova un'ambulanza carica di aiuti per l'Ucraina e 5 furgoni per i profughi - Genova 24

Genova. Anche le Misericordie della Liguria stanno preparando la missione che partirà domani, 25 marzo, per portare aiuti in Ucraina.

In allestimento ci sono 5 furgoni da nove posti che raggiungeranno il confine per trasportare profughi e un’ambulanza carica di aiuti umanitari e capi d’abbigliamento donati da una scuola di Busalla. A contribuire sono state le stesse comunità ucraine di Genova e Vallecrosia.

“C’è tanta voglia aiutare e portare amore alle persone che in questo momento soffrono – commenta padre Vitaly Tarasenko, rappresentante della chiesa ucraina a Genova -. Il rientro delle missioni è il momento più incoraggiante e di forza per noi per poter donare a fratelli e sorelle un viaggio di speranza di un nuovo giorno”.

Questa missione per le Misericordie liguri è la terza dall’inizio della guerra, mentre la comunità continua a organizzare l’arrivo di mamme e bambini con la protezione civile.