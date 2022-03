Da Genova all'Ucraina, in viaggio il primo tir con 22 tonnellate di aiuti - Genova 24

Genova. È partito oggi da viale Caviglia, a Brignole, intorno alle 12.30, il primo camion carico di beni di prima necessità diretto in Ucraina. Sono state caricate ben 22 tonnellate di prodotti: vestiario, 15 bancali di riso, pasta, marmellate, confetture, pannolini, medicinali e molto altro ancora.

“Il primo camion è partito, ma noi abbiamo ancora tanta roba da far recapitare in Ucraina. I genovesi sono stati generosissimi. Prima di organizzare una seconda spedizione però, aspettiamo che questo primo carico arrivi a destinazione. Sappiamo infatti, tramite la Croce rossa, che al momento ci sono serie difficoltà a varcare il confine ucraino”, a dirlo don Andrea Parodi, direttore Caritas diocesana di Genova.

Le operazioni di raccolta, smistamento e carico della merce a bordo del tir sono state coordinate dalla Caritas diocesana in stretta collaborazione con la comunità ucraina genovese che si è occupata in questi giorni di acquistare e raccogliere i prodotti selezionati.

“In una situazione di così grande emergenza, ci siamo subito attivati. Il nostro vuole essere un messaggio forte di solidarietà” spiega Gian Andrea Bianchi, responsabile Caritas della logistica.

E continua: “I prodotti per bambini e neonati, al momento, sono ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno. In primis, pannolini e omogeneizzati. Meno urgenti invece sono vestiti e coperte. Nei prossimi giorni si continuerà comunque a raccogliere merce”.

Il tir è guidato da un autista ucraino che si è trovato casualmente coinvolto nel trasporto di merce di prima necessità. Infatti Victor, l’autotrasportatore, si trovata a Genova per lavoro quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Dopo aver scaricato la merce da consegnare in Italia, si è ritrovato con il tir vuoto proprio nei giorni in cui in città si stava organizzando la raccolta di solidarietà. Così ha deciso di farsi avanti e di mettere a disposizione il proprio mezzo per il trasporto e dare così un contributo concreto alla comunità ucraina.