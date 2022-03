"Da donna a donna", l'autrice Elena Conforti racconta "Sotto Vero Nome" - Genova 24

Martedì 8 marzo in occasione della festa della donna, l’autrice Elena Conforti dialogherà con l’influencer Camilla Ricciardi, a sua volta autrice di un libro sulla sua storia personale pubblicato per De Ferrari Editori, raccontando la vera essenza del suo libro “Sotto Vero Nome” pubblicato per Scatole Parlanti.

L’incontro sarà incentrato sull’importanza di avere il coraggio di accettarsi per quello che si è senza paura dei pregiudizi e degli stereotipi, sulla bellezza di essere donne in tutte le sfaccettature più diverse.

L’evento in diretta streaming : Da donna a donna verrà trasmesso dalla Feltrinelli di Genova alle ore 12.00 in contemporanea sulla pagina Fb “Sotto Vero Nome” e sulla pagina instagram “camillaricciardiofficial”.

Al termine, intorno alle 12.30 seguirà un firmacopie con un omaggio a tema per tutte le donne