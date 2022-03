Cultura e innovazione: ecco un fondo di oltre 26.000€ per le aziende di Genova - Genova 24

Innovazione e storia.

Economia e cultura.

Genova si candida come città del futuro, dove storia, arte e cultura verranno messe in relazione con l’innovazione, la tecnologia, la digitalizzazione.

Come?

Grazie al bando di oggi per start-up, persone fisiche e imprese del capoluogo della regione.

Con l’obiettivo di creare e sviluppare nuove attività e iniziative, il bando eroga un premio di oltre 6.000€ per 4 progetti selezionati. Le idee “vincenti” dovranno sostenere l’unione tra patrimonio storico e innovazione, tra centro storico e città, portando progettisti, imprenditori e start-up a stimolare la creazione di nuovi progetti e iniziative in 4 ambiti: conservazione e monitoraggio degli edifici e dell’intero complesso urbano, promozione della città attraverso nuove attività culturali, coinvolgimento della comunità tramite un miglioramento dello spazio urbano, maggiore accessibilità al patrimonio culturale avvicinando l’offerta ai giovani, ai visitatori, e progettando nuovi sistemi per la mobilità.

