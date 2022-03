"Cucine da incubo", 30 chiusure temporanee nel 2021 per violazioni delle norme igienico-sanitarie - Genova 24

Genova. Una stretta collaborazione tra Asl3 e polizia locale ha portato, nel 2021, a 30 chiusure temporanee per violazione delle norme igienico sanitarie in locali genovesi, 22 dei quali nel centro storico, su 225 controlli, di cui 119 nel centro storico, con 69 pattuglie interforze. Questo il bilancio di un anno di attività sul fronte della sicurezza alimentare e della somministrazione.

Il report è stato presentato questa mattina a palazzo Tursi dall’assessore alla Polizia locale del Comune Giorgio Viale, dal comandante del corpo Gianluca Giurato e da Marco Roveta, direttore della struttura complessa Igiene e alimenti e nutrizione della Asl3.

Cucine (e dispense) da incubo. Cibi avariati, assenza di acqua calda per l’igienizzazione dei locali, prodotti surgelati estratti dalle confezioni originarie e conservati in maniera impropria, insetti, carne lasciata per terra e poi servita. Sono solo alcune delle situazioni illecite che hanno portato alla chiusura temporanea dei locali.

“L’argomento è delicato – dice l’assessore Viale – perché il mancato rispetto delle più basilari regole può provocare problematiche anche serie nei consumatori, all’azione della Asl si affianca quindi quella degli agenti per una verifica costante e capillare”.

Gli esercizi stranieri e del centro storico sono stati tra quelli protagonisti di maggiore criticità: “Non ci interessa il passaporto di chi gestisce un locale ma sicuramente ci sono situazioni più a rischio, sia perché strutturalmente gli spazi del centro storico sono più difficili da mantenere in condizioni adeguate sia per mancata conoscenza e abitudine alla regole del nostro Paese in termini di standard alimentari”.

“Non dimentichiamo anche la lotta alle frodi alimentari, cioè alimenti non conformi alle normative vigenti e di cui non si conosce la provenienza – aggiunge il comandante Giurato – un reato che non solo va a toccare la salute del consumatore ma crea danni economici ai produttori stessi poiché si generano situazioni di concorrenza sleale”.

I numeri. Nel 2021 le verifiche, sempre di concerto con il personale della Asl 3, sono state eseguite dal Nucleo Controllo Attività Economiche dell’Unità Territoriale Centro e dal Nucleo Commercio del Reparto Sicurezza Urbana.

Guardando all’attività complessiva dei due Nuclei, i risultati dei controlli nel 2021 sono i seguenti:

● Pattuglie interforze: 69

● Interventi/controlli: 225 (di cui 119 nel centro storico)

● Attività di cui è stata disposta la chiusura: 30 (di cui 22 nel centro storico)

● Violazioni alle norme igienico/sanitarie: 249

● Violazioni alle norme non igieniche: 144

I casi che comportano la chiusura temporanea immediata degli esercizi commerciali sono quelli riconducibili a illeciti di maggiore entità: ad esempio, cattiva conservazione degli alimenti (scaduti, riposti in contenitori e luoghi non idonei e così via), sporcizia nei locali in cui vengono prodotti e confezionati i cibi sporchi, presenza di insetti negli spazi in cui sono conservati i cibi. Nelle irregolarità amministrative rientrano invece, ad esempio, l’omessa esposizione del cartello con gli orari di apertura e chiusura o uno smaltimento non corretto degli oli esausti.

Entrando nel merito dell’attività del Nucleo Controllo Attività Economiche dell’Unità Territoriale Centro, l’esito dei controlli interforze con Asl 3 nel 2021 è il seguente:

● Pattuglie interforze con Asl 3: 61 (di cui 33 nel centro storico)

● Interventi/controlli: 160 (di cui 89 nel centro storico)

● Attività di cui è stata disposta la chiusura: 25, di cui 20 nel centro storico

● Violazioni di norme igieniche: 215

○ 118 per scarse condizioni igieniche generali

○ 39 per cattivo stato di conservazione e pericolo di contaminazione degli alimenti

○ 47 per assenza, inadeguatezza, mancato rispetto del piano di autocontrollo Haccp

○ Mancata notifica inizio attività o mancato aggiornamento all’autorità competente (Asl) relativi a laboratori/magazzini alimentari

● Violazioni non-igieniche: 141 (di cui 77 nel centro storico)

● Deferimenti all’autorità giudiziaria per questioni igieniche: 3

● Prescrizioni di adeguamento alle normative igienico-sanitarie senza sanzioni o sospensione di attività: 7

A queste cifre si affianca il report dell’attività del Nucleo Commercio:

● Servizi interforze con Asl 3: 8

● Interventi/controlli: 65 (di cui 30 nel centro storico)

● Attività di cui è stata disposta la chiusura: 5 (di cui 2 nel centro storico)

● Violazioni di norme igieniche: 34

○ 12 per requisiti generali di igiene, ad esempio:

■ pavimenti unti

■ assenza di reti cattura-insetti a protezione dei locali e presenza di insetti negli spazi in cui si preparano i cibi

■ carni non protette e poggiate per terra all’interno dei frigoriferi

■ bidoni dell’immondizia privi di coperchio

■ frigoriferi con ripiani arrugginiti

■ polvere sugli scaffali in cui si conservano gli alimenti.

○ 3 per mancato rispetto procedure Haccp: riguardano carenze documentali quali mancata compilazione del manuale Haccp (il protocollo contenente le linee guida che servono a prevenire l’insorgere di problemi igienici e/o sanitari, monitorando la corretta applicazione delle norme durante le fasi di produzione, manipolazione e vendita degli alimenti da parte degli addetti) o mancata compilazione delle schede di rilevamento temperatura dei frigoriferi.

○ 10 per mancanza di requisiti generali di conservazione degli alimenti: tra le violazioni contestate in questa casistica, rientrano:

■ Mancanza di termometri nei frigoriferi

■ Temperature dei frigoriferi superiori a quelle previste dalle normative

■ Pane congelato non sigillato e conservato in confezioni non idonee

■ Cassette di frutta poggiate al suolo

■ Generi alimentari conservati vicino a prodotti per la pulizia

■ Brioches conservate in confezioni non originali

○ 7 per surgelati conservati in confezioni non idonee

● 3 per smaltimento irregolare dei rifiuti alimentari, nello specifico oli esausti e ossa di animali.