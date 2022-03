Crisi demografica, Linea Condivisa: "Rimodellare la città sui bisogni delle persone" - Genova 24

Genova. Secondo i dati Istat pubblicati qualche giorno fa la città di Genova ha perso in un anno quasi 6 mila persone: il 1° gennaio 2021 il capoluogo ligure contava 566.410 abitanti, mentre il 31 dicembre 2021 ne contava 560.688. Una perdita di 5.722 unità.

«Manca una vera e propria programmazione da parte del Comune di Genova – commenta Gianni Pastorino, Consigliere Regionale e Vice presidente di Linea Condivisa – È sempre più necessario e urgente una nuova visione per la città che ponga al centro della crescita anche le aree più periferiche e che affronti concretamente le disuguaglianze che in questi due anni di pandemia si sono rese ancor più evidenti».



Il Comune di Genova ha smentito il report Istat affermando di aver avviato una sperimentazione per “misurare” la città attraverso le celle telefoniche. «Questa risposta fantasiosa del Comune evidenzia un’ulteriore colpevole mancanza: a Tursi non c’è più un ufficio statistico in grado di monitorare questo e altri dati – dichiara Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa – L’ufficio statistico è uno strumento imprescindibile per avere una visione chiara della città e dei bisogni della cittadinanza».

«Leggere da più parti che il Comune anziché prendere in considerazione il problema afferma che secondo dei loro calcoli sperimentali Genova ha acquisito più abitanti rappresenta in pieno l’incapacità dell’amministrazione Bucci di discernere tra capacità di governo e improvvisazione – dichiara il consigliere municipale del Municipio Ponente Filippo Bruzzone – La cittadinanza ha bisogno di un’amministrazione capace di fare una programmazione seria ed elaborata, che superi i 5 anni di mandato e guardi davvero al futuro della nostra città nella sua completezza, senza relegare il Ponente a quartiere di serie B».

«Questo è un preoccupante campanello d’allarme che evidenzia come le opportunità a Genova siano mancate – afferma Roberto D’Avolio, presidente del Municipio Media Valbisagno – Il lavoro è un tema fondamentale che va messo al centro del programma politico. Il calo demografico deve far riflettere e far ripensare tutti i servizi sul territorio. Bisogna creare nuove opportunità per i giovani e valutare meglio alcune scelte infrastrutturali che, anche alla luce dei cambiamenti causati dalla pandemia, dovrebbero essere rivisti in un’ottica sostenibile».

«Una città senza luoghi di aggregazione è una città destinata a morire – spiega Sara Tassara, consigliera del Municipio Medio Ponente – C’è una mancanza endemica di spazi adeguati come aree verdi e luoghi aggregativi. Nel Municipio Medio Ponente spazi come Villa Rossi o Villetta Brignole, solo per citarne alcuni, non sono valorizzati nel modo giusto né utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Inoltre le – poche – aree verdi presenti sono tenute malissimo, nella più totale incuria».

«A fronte della pubblicizzazione su cartelloni delle “promesse mantenute” che stanno spuntando su tutto il territorio comunale, bisognerebbe anche parlare delle promesse disattese – commenta il capogruppo di Linea Condivisa in Municipio Centro Est Vincenzo Palomba – E per quelle non sono necessari cartelloni pubblicitari dal momento che la situazione di scarsa manutenzione delle strade, dell’illuminazione pubblica, della mala-cura di alcuni quartieri sono criticità davanti agli occhi di tutti che nessun tappeto rosso può nascondere o minimizzare».

«Lucidare con una patina di tappeti rossi, tunnel di lucine, scivoli d’acqua, ombrellini e jeans il centro storico (su un perimetro decisamente risicato) non basta minimamente a rimodellare una città sui bisogni della cittadinanza, a renderla attrattiva per il turismo, per investimenti lavorativi e per studenti e studentesse genovesi e non-genovesi – conclude l’associazione – Costruire Genova per noi deve essere un lavoro collettivo, che rimetta al centro le persone, la lotta alle disuguaglianze e la sostenibilità ambientale».