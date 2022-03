Covid, terza dose essenziale contro morte e terapia intensiva: in Liguria 4 su 10 sono a rischio - Genova 24

Genova. La dose booster del vaccino anti-Covid è cruciale per prevenire la morta e la forma grave della malattia: a evidenziarlo ancora una volta è l’ultimo report esteso dell’Istituto superiore di sanità. In Liguria, dati dei bollettini regionali alla mano, sono 956.437 le persone totalmente immunizzate, corrispondenti al 62,9% della popolazione totale. In altri termini significa che circa quattro liguri su dieci sono potenzialmente a rischio, anche se con livelli diversi a seconda dello stato vaccinale.

In particolare, dalle stime dell’Iss risulta che i non vaccinati rispetto ai vaccinati con dose booster hanno un rischio 15 volte più alto di morire, 13,2 volte più alto di finire in terapia intensiva, 8,2 volte più alto di andare in ospedale, 2,4 volte più alto di risultare positivo. Numeri che però si abbassano se confrontati con quelli di chi non ha ricevuto la terza dose. Rispetto a chi ha ha fatto la seconda dose da meno di quattro mesi, infatti, coloro che non hanno alcuna copertura rischiano “solo” 4,6 volte di più di morire, 4 volte di più il ricovero in terapia intensiva, 3,4 volte di più l’ospedalizzazione, 1.7 volte di più il contagio.

Questo vale soprattutto per le fasce d’età più alte: per gli ultraottantenni non vaccinati il rischio di morire è 15,4 volte più alto rispetto a chi ha la terza dose e solo 4,7 volte più alto rispetto a chi ha completato il ciclo da meno di 120 giorni. Per la fascia 60-79 anni rispettivamente 14,7 volte e 4,5 volte. Per le terapie intensive nella fascia 60-79 anni il rischio è 16,1 volte maggiore rispetto alla terza dose, 5,2 volte maggiore rispetto alla doppia dose.

Secondo l’ultimo report della fondazione Gimbe, in Liguria ha ricevuto la dose booster l’81,7% della popolazione vaccinabile (over 12), numero che posiziona la nostra regione al di sotto della media nazionale (83,5%) e al sestultimo posto davanti a Campania, Calabria, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.

Anche la copertura vaccinale della fascia pediatrica 5-11 anni in Liguria resta ferma al palo rispetto ad altre regioni: nella nostra regione il 25,6% dei bambini ha completato il ciclo vaccinale (media nazionale 33%), il 29,3% ha ricevuto almeno la prima dose (media nazionale 37,2%). D’altra parte, come evidenzia lo stesso report dell’Iss, allo scendere dell’età diminuisce la protezione relativa offerta dal vaccino.