Covid: in Liguria 1.510 nuovi positivi, cinque decessi, ospedalizzati in calo - Genova 24

Liguria. Sono 1.510 le nuove positività al Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore in Liguria. Il dato si riferisce a 14.209 tamponi effettuati: 3.499 molecolari e 10.710 test rapidi antigenici. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione.

In provincia di Genova i nuovi casi rilevati sono 919 di cui 749 nell’Asl 3 e 170 nell’Asl 4, nel savonese 240, nello spezzino 210 e nell’imperiese 138. Tre i casi non residenti in Liguria. In totale ci sono 12.754 positivi (-55) e 1.560 guariti certificati (in totale sono 335.148). Cinque i decessi tra il 5 e il 7 marzo.

Calano i ricoveri in ospedale: sono 8 in meno rispetto a ieri. Il bilancio totale parla così di 261 persone ricoverate in tutta la regione, 16 in terapia intensiva (5 non vaccinati, 11 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.452 (38 meno di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 2.124.

Alle 13 di oggi, 8 marzo, sono stati somministrati 3.416.364 dosi di vaccino sulle 3.476.691 consegnate, per una percentuale complessiva del 98 per cento. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 3.113 dosi di vaccino. Con la dose booster sono state immunizzate 939.149 persone.