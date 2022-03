Covid, in Italia non circola più la variante Delta: ora tre versioni di Omicron - Genova 24

Liguria. A due anni dall’annuncio del primo lockdown, nel nostro Paese non si rivela più la presenza della Delta né di varianti diverse dalla Omicron per la diffusione del Coronavirus. I dati infatti dicono che attualmente in Italia ci sono tre versioni di Omicron. A dirlo il genetista Massimo Zollo, coordinatore della Task force Covid-19 del Ceinge.

Da quel 2020 ad oggi, i contagi del virus hanno seguito un andamento altalenante proprio per via delle varianti che hanno iniziato a propagarsi in tutto il mondo, ma anche per la sempre maggiore immunità delle persone dovuta alla vaccinazione. Ad oggi in Liguria sono circa 1500 i nuovi casi di Covid-19 su 14mila tamponi effettuati, con 12.754 positivi in tutto.

“La sua prima versione di Omicron, la BA.1 si sta contraendo per l’incalzare della BA.1.1, presente per il 36%, e della BA.2, pari al 5%.Una terza sottovariante, BA.3, è al momento molto poco presente”. E’ quanto indicano le analisi del Ceinge-Biotecnologie avanzate, basate sui dati della banca internazionale Gisaid.

“Eravamo abituati a parlare di BA.1, che al momento costituisce il 53% del virus in circolazione nel nostro Paese, ma in realtà le ‘nuove Omicron’ sono nuove varianti”, osserva Zollo.